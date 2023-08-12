برلماني: تجربة مصر في دعم وتمكين الشباب رائدة وتخطت حدود المحلية

قال الدكتور خالد بدوي، عضو مجلس النواب المصري، إن تجربة مصر في دعم وتمكين الشباب رائدة وتخطت حدود المحلية، متجهة إلى الحدود القارية والعالمية.

وذكر «بدوي»، أن التجربة المصرية أثبتت مكانة الشباب ودورهم في بناء المستقبل، بعد تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكم، وطرح فكرة منتدى شباب العالم.

الاستماع إلى صوت الشباب

وأضاف عضو مجلس النواب المصري، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صباح جديد»، على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن مصر استمعت إلى صوت الشباب ورؤيتهم السياسية والثقافية والاجتماعية، مؤكدًا أن منتدى شباب العالم من التجارب الرائدة لتمكين الشباب في كل المجالات.

12 أغسطس هو اليوم العالمي للشباب

ويحتفل العالم في 12 أغسطس من كل عام باليوم العالمي للشباب، لتسليط الضوء على مشاركاتهم على الصعيد الوطني والمحلي والدولي، وهي فرصة تتيح الاحتفال بسماع أصواتهم وأعمالهم ومبادراتهم الهادفة لتعميمها على الجميع.