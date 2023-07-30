طريقة فتح حساب بنكي مجانا في اليوم العالمي للشباب 2023.. فرصة لطلاب الثانوية

تقدم البنوك العاملة ضمن القطاع المصرفي المصري، مجموعة من الخدمات البنكية بشكل مجاني بداية بمناسبة الاحتفال بيوم الشباب العالمي؛ من بين هذه الخدمات إمكانية فتح حساب بنكي مجانًا دون مصاريف ودون حد أدنى، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للشباب في الفترة من 1 إلى 15 أغسطس 2023، مما زاد من البحث عن كيفية فتح حساب بنكي مجانا لليوم العالمي للشباب 2023.

وترصد «الوطن»، من خلال السطور التالية، كيفية فتح حساب بنكي مجانا لليوم العالمي للشباب 2023.

كيفية فتح حساب بنكي مجانا لليوم العالمي للشباب 2023

وتتيح البنوك فتح حساب بنكي مجانا لليوم العالمي للشباب 2023، عن طريق الدخول على موقع البنك وتسجيل الدخول، ثم اختيار فتح حساب جديد، وتحديد نوع الحساب وعملته، وتأكيد الموافقة على الشروط والأحكام، وأيضًا من خلال الفروع يمكن أن يقوم العميل بالذهاب إلى فرع البنك، وتقديم طلب بفتح حساب بنكي جديد.

مجموعة من الخدمات البنكية مجانًا

وتتيح البنوك في هذه الفترة، مجموعة أخرى من الخدمات البنكية مجانًا، منها إصدار المحافظ الإلكترونية والاشتراك في خدمات الإنترنت والموبايل البنكي، بالإضافة إلى الإعفاء من رسوم بعض الخدمات الأخرى المختلفة.

إعلان نتيجة الثانوية العامة

ويتزامن تقديم البنوك خدمات مجانية للشباب، مع موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة التي من المقرر أن يتم الإعلان عنها خلال الساعات القليلة المقبلة، مما تكون فرصة أمام الطلاب وأولياء الأمور للاستفادة من هذه الخدمات المجانية.