هل تستفيد مصر من عملة بريكس المحتملة؟.. خبير اقتصادي يجيب

تستضيف دولة جنوب أفريقيا بعد عشرة أيام في 22 من شهر أغسطس الجاري قمة دول بريكس وسط توقعات بإطلاق عملة موحدة لتلك الدول على غرار ما فعله الاتحاد الأوربي الذي أطلق «اليورو» فى بداية تسعينات القرن الماضي، إذ يجمع تحالف بريكس الصين وروسيا والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا، ويرى العالم أنه قوة اقتصادية سريعة النمو اشتقت اسمها من الحروف الأولي للدول الأعضاء بها.

مصر لديها كافة الإمكانيات التي تؤهلها للانضمام لـ بريكس

وقال الدكتور وائل سلام خبير الاقتصاد والإدارة الاستراتيجية إن مصر لديها كافة الإمكانيات التى تؤهلها للانضمام إلى بريكس، ومن ثم الاستفادة من إطلاق العملة الجديدة المزمع الإعلان عنها خلال انعقاد القمة فى جنوب افريقيا خلال أيام، مشيرا إلى أن انضمام مصر لمجموعة بريكس، يعد فرصة جيدة لزيادة معدلات التبادل التجاري مع مجموعة من الدول التي تمثل نحو 31.5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، بالإضافة إلى توقعات تشير إلى أن تشكل اقتصاديات التحالف نحو نصف الاقتصاد العالمي بحلول عام 2030.

تعزيز التعاون مع دول بريكس

وأضاف سلام لـ«الوطن»، أن مصر تسعى لتعزيز تعاونها مع هذا التجمع، والاستفادة من خبراته، في مختلف المجالات المرتبطة بتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، موضحا أن السفير الروسي أعلن من قبل تقدم مصر بطلب للانضمام إلى بريكس، بالإضافة إلى أن القيادة السياسة مهتمة للغاية بهذا الملف.

شدد سلام على أن الرئيس السيسى شارك، في جلسة الحوار رفيعة المستوى للتنمية العالمية بقمة بريكس بدعوة من الرئيس الصيني شي جين بينج، الذي كان رئيس القمة الأخيرة لدول بريكس العام الماضي، وأن المشاركة كانت الثانية للرئيس بقمة بريكس، بعد مشاركته عام 2017، بدعوة من الرئيس الصيني أيضا.

البرازيل وروسيا والعملة الموحدة

وأكد سلام على أن البرازيل وروسيا من الدول التي لديها رغبة كبيرة في إطلاق العملة الموحدة للمجموعة، بهدف ابتعاد دول بريكس عن التعامل بالدولار الأمريكي لتصاعده بشكل مستمر مشيرا إلى أن هناك عددا من الدول على المستوى العالمي بدأت فى تقليل استخدام الدولار وعدم الاعتماد عليه بشكل أساسي كعملة احتياطي نقدي لديها.

وتابع سلام أن هناك تراجعا في التعامل بالدولار، بين كل دول العالم وهو ما يؤكد أن الدولار لن يكون العملة الأولى فى المستقبل سواء أطلقت مجموعة بريكس عملتها أم لا.