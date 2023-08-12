خريطة قطع المياه عن عدة مناطق في قنا وبني سويف والشرقية اليوم وغدا

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي قطع المياه في عدد من المناطق الواقعة بنطاق الشركات التابعة بمحافظات قنا والشرقية وبني سويف.

قطع المياه 7 ساعات في قنا

كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا عبر منشور علي الصفحة الرئيسية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أنهه سيتم قطع المياه بدء من الساعة الحادية عشرة مساء اليوم السبت الموافق 12 من شهر أغسطس الجاري 2023 حتى السادسة صباح يوم غد لحين انتهاء أعمال الصيانة بالمحطة بمناطق «الحصواية - النحال - الشئون - الكنوز - الحاكم العسكرى - المعنا - المعتقل - مصر اسوان - راعي قصب - مصنع المكرونة - شارع الـ16»

القيام بأعمال الصيانة بمحطة رفع الصرف الصحي الرئيسية

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا إلى أن سبب قطع المياه عن المناطق المذكورة هو القيام بأعمال الصيانة بمحطة رفع الصرف الصحي الرئيسية بالحصواية التي تخدم مناطق شرق السكة مطالبة المواطنين قاطني هذه المناطق المذكورة وأصحاب المخابز والمطاعم تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.

مدة قطع المياه في بني سويف

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، انقطاع المياه عن مدينة ناصر ومركز قروي الميمون بمركز الواسطي، اليوم السبت بدءا من الساعة 9 مساء حتى الساعة 9 صباح يوم غد الأحد لمدة 12 ساعة، وذلك لاستكمال أعمال الإصلاح بخط 800 ملي جي آر خط طرد محطة مياه أشمنت بمركز ناصر الأمر الذي يتطلب إيقاف المحطة.

الأتصال بالخط الساخن

وأضافت شركة مياه الشرب و الصرف الصحي ببني سويف أنه للاستفسار والشكاوى يرجي الاتصال بالخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي أو موبايل.

أعمال صيانة داخل المحطة سبب الانقطاع

أعلنت شركة مياه الشرب بالشرقية، عن قطع المياه عن مدينة فاقوس، غدا الأحد، لمدة 4 ساعات بدءا من الساعة 5:00 مساء حتى الساعة 9:00 مساء نفس اليوم ولمدة 4 ساعات، بسبب إيقاف محطة مياه أبو شلبي المرشحة بمركز فاقوس لوجود اعمال صيانة داخل المحطة.