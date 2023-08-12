قطع المياه عن مناطق في قنا اليوم.. اعرف الأماكن والمواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة قنا، قطع مياه الشرب عن عدد من المناطق نظرا لوجود لأعمال الصيانة بمحطة الرفع الرئيسية بالحصواية، من مساء اليوم حتى صباح الأحد.

قطع مياه الشرب في عدد من المناطق بقنا

أكدت الشركة في بيان، نظرا لأعمال الصيانة بمحطة رفع الصرف الصحي الرئيسية بالحصواية، التى تخدم مناطق شرق السكة «الحصواية- النحال- الشئون- الكنوز- الحاكم العسكرى- المعنا- المعتقل- مصر أسوان- راعي قصب- مصنع المكرونة- شارع الـ16»، فإنه سيتم قطع مياه الشرب عن هذه الأماكن.

مدة قطع مياه الشرب في مدينة قنا

أوضحت في بيانها، أن قطع مياه الشرب عن المناطق المذكورة في مدينة قنا، اعتبارا من الساعة الحادية عشر مساء اليوم السبت، حتى السادسة صباح الأحد، لحين انتهاء أعمال الصيانة بالمحطة.

وتهيب الشركة بالمواطنين قاطني هذه المناطق، وأصحاب المخابز والمطاعم، تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.