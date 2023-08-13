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مواقيت الصلاة اليوم الأحد.. الفجر في دمياط 4:41 صباحا

كتب:

هبهَ وهـدان
02:11 ص | الأحد 13 أغسطس 2023
مواقيت الصلاة اليوم

مواقيت الصلاة اليوم

تباين محدود بقيمة دقيقة واحدة سجلته مواقيت الصلاة اليوم الأحد 13 أغسطس، وفق التوقيت المحلي لكل مدينة أو محافظة، بحسب ما كشفته هيئة المساحة المصرية، كخدمة يومية تقدمها عبر موقعها الرسمي للمسلمين حول العالم.

في إطار الخدمات اليومية التي تقدم للقارئ، نوضح في التقرير التالي، مواقيت الصلاة اليوم الأحد في عدد من محافظات الجمهورية، وفق هيئة المساحة المصرية.

مواقيت الصلاة في محافظة دمياط

أذان الفجر: 4:41 صباحًا.

أذان الظهر: 12:58 مساءً.

أذان العصر: 4:37 مساءً.

أذان المغرب: 7:39 مساءً.

أذان العشاء: 9:04 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج

أذان الفجر: 4:51صباحًا.

أذان الظهر: 12:56 مساءً.

أذان العصر: 4:27 مساءً.

أذان المغرب: 7:30 مساءً.

أذان العشاء: 8:51 مساءً.

مواقيت الصلاة في مدينة العلمين

موعد أذان الفجر: 4:53 صباحًا.

أذان الظهر: 1:09 مساءً.

أذان العصر: 4:47 مساءً.

أذان المغرب: 7:49 مساءً.

أذان العشاء: 9:14 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

موعد أذان الفجر: 4:45 صباحًا.

موعد أذان الظهر: 12:59 مساءً.

موعد أذان العصر: 4:35 مساءً.

موعد أذان المغرب: 7:37 مساءً

موعد أذان العشاء: 9:01 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة أسوان

أذان الفجر: 4:56 صباحًا.

أذان الظهر: 12:54 مساءً.

أذان العصر: 4:20 مساءً.

أذان المغرب: 7:24 مساءً.

أذان العشاء: 8:42 مساءً. 

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

موعد أذان الفجر: 4:50 صباحًا.

موعد أذان الظهر: 1:06 مساءً.

موعد أذان العصر: 4:44 مساءً.

موعد أذان المغرب: 7:46 مساءً.

موعد أذان العشاء: 9:11 مساءً.

مواقيت الصلاة في أسيوط

موعد أذان الفجر: 4:53 صباحًا.

أذان الظهر: 12:59 مساءً.

أذان العصر: 4:31 مساءً.

أذان المغرب: 7:34 مساءً.

أذان العشاء: 8:55 مساءً.

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