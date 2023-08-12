ختام فعاليات معرض الحرف والمشغولات اليدوية في «المنتزه أول» بالإسكندرية

قال اللواء محمد عبد الله سحلول، رئيس حي المنتزه أول بالإسكندرية، إنه تم تنظيم معرض للحرف والمشغولات اليدوية بديوان عام الحي، في إطار دعم مبادرة مشروعك.

منتجات متنوعة في المعرض

وأضاف رئيس حي المنتزه أول في تصريحات لـ«الوطن»، أن المعرض استمر لمدة 5 أيام وانتهى اليوم، بمشاركة 44 عارض منتجات متنوعة، تشمل «مفروشات - ملابس - إكسسوارات - منتجات طبيعية - جلود - مأكولات - منتجات أسوان»، وتم تنظيم المعرض ودعوة الجمهور لحضوره من خلال الحي، تشجيعا للعارضين ولفتح أسواق جديدة لهم، ومنفذ لعرض وبيع منتجاتهم، موضحا أن مسؤول «مشروعك» قام بالترويج للمبادرة وتعريف المواطنين بها.

تشجيع الأسر المنتجة

وأكد «سحلول» أن حي المتنزه أول يعمل دائما على إتاحة الفرص للمجتمع المدني بإطلاق أوجه الشراكات المجتمعية وتعزيز دور الأحياء في دعم الأسر المنتجة ليكون هناك دعم حقيقي وملموس للمواطن في مختلف المجالات والأنشطة، وخاصة في تنظيم المعارض التي تتيح لهم بيع المنتجات التي يصنعوها في منازلهم، وذلك لفتح الطريق أمامهم لإمكانية البيع والترويج لهذه المنتجات تشجيعا من الحي لاستمرار تلك المشروعات الصغيرة والعمل على زيادتها، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية.