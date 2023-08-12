مركز شباب الجناين بالسويس ينظم دورة لتعليم الفتيات التفصيل والخياطة

نظم مركز شباب الجناين بقرية العمدة بمحافظة السويس، دورة تدريبية لتعليم الفتيات فن التفصيل والخياطة، لمدة 3 أيام، وذلك في إطار اهتمام مديرية الشباب والرياضة بنشر ثقافة العمل الحر وتشجيع الشباب على إقامة المشروعات الصغيرة.

دعم الحرف اليدوية والتراثية

وقال عادل الشيمي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة السويس، لـ«الوطن»، إن مديرية الشباب والرياضة بمحافظة السويس، تتبنى فكر وتنفيذ المشروعات الصغيرة، نظرا لأهميتها، والتي تكون بمثابة دعم للحرف اليدوية والتراثية كجزء من الهوية الثقافية والشخصية المصرية، ونشر ثقافة العمل الحر واستثمار الطاقات والمهارات لرفع كفاءة الفتيات لإنشاء مشاريع صغيرة.

تحويل الحرفة إلى مشروع صغير

وتابع وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن الاهتمام بالفتاة وإكسابها مهن وحرف مفيدة وتراثية وثقافية، يأتي ضمن أولويات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، لافتا أن دورات التفصيل غالبا ما تكون مفيدة سواء للفتاة أو للأسرة، ومن الممكن تحويل تعليم الحرفة إلى مشروع صغير يتم الإنفاق منه.

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة أنه يتم تعليم الفتيات في دورة التفصيل من خلال متخصصين في أعمال التفصيل والخياطة، ويتم إعطاء الفرصة للفتيات لتطبيق ما تم تعليمه لهن.