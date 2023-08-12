إصابة 8 أشخاص في انقلاب سيارة على «الصحراوي الغربي» بقنا

أصيب 8 أشخاص، اليوم السبت، في انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي الغربي بجوار محور الشهيد باسم فكري على نهر النيل، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

انقلاب سيارة في قنا

وتلقى اللواء مصطفى درة، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة إسعاف قنا، بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الغربي بجوار محور الشهيد باسم فكري.

إصابة 8 أشخاص في الحادث

وبحسب مرفق إسعاف قنا، أسفر حادث قنا اليوم عن إصابة 8 أشخاص بينهم أطفال، وجرى الدفع بـ5 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج والرعاية الصحية، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.