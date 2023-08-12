تنسيق كلية تمريض 2023.. ارتفاع الحد الأدنى وأماكن متاحة بالمرحلة الثانية

تختتم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ممثلة في مكتب تنسيق الجامعات، أعمال تنسيق المرحلة الأولى 2023 بالكشف عن نتيجتها بعد غد، ويبحث الطلاب عن توقعات تنسيق الكليات المختلفة ومنها تنسيق كلية التمريض 2023 لطلاب الشعبة العلمية من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة.

تنسيق كلية التمريض 2023: ارتفاع الحد الأدنى

وكشفت مصادر بوزراة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات، لـ«الوطن»، عن أنه من المتوقع ارتفاع الحد الأدنى لتنسيق كلية التمريض 2023 عن العام الماضي، بسبب إلغاء اختبارات القدرات وأيضا إلغاء التوزيع الإقليمي.

تنسيق كلية التمريض 2023: أماكن شاغرة لطلاب المرحلة الثانية

وتابعت المصادر بأن التوقعات تشير إلى وجود أماكن شاغرة بكليات التمريض لطلاب تنسيق المرحلة الثانية بمختلف المحافظات، موضحة أن كليات التمريض تشهد إقبالا كبيرا من قبل الطلاب بمختلف المحافظات.