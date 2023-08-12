«افرش شقتك بـ35 ألف جنيه وبضمان سنة».. مبادرة تجار دمياط للتخفيف عن الشباب

مبادرة جديدة أطلقها عدد من التجار في أحد شوارع محافظة دمياط التي تشتهر ببيع الأثاث المنزلي، وهى الواجهة الأولى لكل العرسان ومدينة صناعة الأثاث في مصر، حيث جاءت المبادرة لشراء الأثاث المنزلي الكامل بأرخص الأسعار وتبلغ 35 ألف جنيه.

يعد شارع عبدالرحمن من أهم شوارع محافظة دمياط والذي يتميز ويشتهر بتوافر جميع أنواع الأثاث والموبيليا الدمياطي سواء الاثاث المكتبي أو المنزلي المودرن والكلاسيك والنيو كلاسيك كامل التشطيب أو الخشب دون تشطيب بجميع المستويات ومناسب لكل الفئات

بدء الإقبال على شراء الموبيليا في الموسم الصيفي

قال مسعد الرداد عضو بالغرفة التجارية بدمياط والتجار لـ«الوطن» إن الإقبال على شراء الموبيليا هذا العام ومع بداية فصل الصيف زاد عن السنوات الأخيرة الماضية، ما دفع التجار لعمل عروض لجذب الزائرين والمصطافين ولأن موسم الصيف هو موسم الزواج لذا يقبل الشباب على شراء الأثاث، فكان متوسط أسعار غرف النوم خشب طبيعي غير مصنع بموديلات بسيطة يبدأ من 9000 جنيه دون تشطيب وحتى 25 ألف على حسب مستوى الموديل

افرش شقتك بـ35 ألف عرض الصيف في دمياط

فيما أشار سعيد ترك أحد النجارين والتجار بشارع عبدالرحمن بدمياط، إلى إطلاق مبادرة «افرش شقتك بـ35 ألف جنيه»، ويشتمل على غرفتي نوم وأطفال مودرن خشب زان موديل عالي الجودة دون تشطيب بسعر 35 ألف في حين أن سعرها الأصلي يبدأ من 50 ألف جنيه.

السوشيال ميديا أكثر طرق التسويق للموبيليا الدمياط

وأضاف محمد السويدي، أحد تجار الأثاث أن الكثير من المحال التجاربية لبيع الأثاث في دمياط تدخل المنافسة في هذا الموسم، حيث يتكون عرض المبادرة من غرفتين نوم وأطفال بـ35 الف جنيه.

وأكد أن صفحات محال الأثاث في دمياط تنشر هذه المبادرة علي السوشيال ميديا حتى يعلم الكل من العرسان عن المبادرة، مشيرا إلى أن صفحات السوشيال هو السبيل الاكثر استخداماً لعرض منتجات دمياط من موبيليا ومفروشات، حيث يتابع مئات الآلاف من المحافظات عروض الموبيليا بدمياط من خلال السوشيال ميديا وأصبحت هي طريقة التسويق الأكثر انتشارا.

موبيليا وأنتيكات تصدر إلى دول العالم

وأوضح سمير شنشن، أحد التجار، أن شارع عبدالرحمن من أقدم الشوارع في محافظة دمياط والتى اشتهرت بتنوع الأثاث والموبيليا والذي يقبل عليه الآلاف من الزائرين من كل المحافظات وتجار الموبيليا في محافظات أخرى فيوجد به كل المستويات والأذواق بداية من الشعبي والتراث والذوق الراقي الذي يتناسب مع القصور والانتيكات والتى تصدر إلى دول العالم.