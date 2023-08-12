الكشف على 125 مواطنا في قافلة طبية مجانية بجنوب سيناء

اختتم قطاع الصحة بمحافظة جنوب سيناء، اليوم السبت، فعاليات قافلة طبية متخصصة في الرمد، بالتعاون مع أحد مراكز أمراض العيون بالإسكندرية، في مركز طب الأسرة بمدينة أبوزنيمة.

الكشف الطبي على 125 حالة

وقال وكيل وزارة الصحة في محافظة جنوب سيناء، الدكتور عبد التواب عريضة، في بيان، إنه في ختام فعاليات القافلة الطبية لأمراض العيون، جرى الكشف على 125 مواطنا وتوفير 40 كشف نظارات طبية، كما تم إحالة 10 حالات لإجراء عمليات على العيون.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بمحافظة جنوب سيناء، أن هذه القافلة تأتي في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية وتحت رعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، لتوفير الخدمة الطبية لأهالي المحافظة.

قوافل طبية للوديان والمناطق النائية

وأوضح وكيل وزارة الصحة بمحافظة جنوب سيناء، أن القيادة السياسية تسعى دائما لتوفير حياة كريمة لأهالي محافظة جنوب سيناء، وذلك من خلال توفير القوافل الطبية اللازمة من خلال زيارة الوديان والتجمعات البدوية والتي تقدم خدماتها الطبية للمواطنين بالمجان.