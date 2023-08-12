الكشف على 2000 مواطن في قافلة طبية ضمن «حياة كريمة» بالشرقية

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الشرقية، تنفيذ قافلة طبية شاملة بقرية الرجايلة التابعة لمدينة صان الحجر، واستمرت لمدة يومين، ووقعت الكشف الطبي على ما يقرب من 2000 مواطن، وتم صرف العلاج اللازم لهم.

قافلة طبية في صان الحجر

وأوضحت المديرية، خلال بيان رسمي، أن القافلة الطبية استمرت لمدة يومين، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد على أعمال التطهير بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

14 عيادة في القافلة الطبية

وأشارت مديرية الصحة إلى أن القافلة شملت 14 عيادة بها 12 تخصصا طبيا لخدمة أهالي القرية والقرى المحيطة بمركز ومدينة بلبيس، كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط.

وقامت القافلة خلال اليومين بتوقيع الكشف الطبي المجاني على 1941 مريضا من أهالي القرية، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل 16 حالة مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي المنطقة، وندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، ودعم صحة الأم والجنين، وغيرها.