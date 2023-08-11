تنظيم قافلة طبية ضمن «حياة كريمة» في الشرقية.. تضم 14 تخصصا

أشرفت الدكتورة جيهان يسري نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الزقازيق، على تجهيزات القافلة الطبية التنموية الشاملة، التي تتوجه صباح غد السبت، لقرية منزل حيان مركز ههيا، تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي رئيس الجامعة.

14 تخصصا طبيا

تأتي المبادرة ضمن خطة قطاع البيئة لقرى ومراكز محافظة الشرقية الأكثر احتياجًا، وتنفيذاً لمبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة» لتطوير وتنمية الريف المصري وتحسين الحياة المعيشية للمواطنين، وتأكيد تواجد الأطباء في 14 تخصصا طبيا بالقافلة.

مبادرة صنايعية مصر

ويشارك أعضاء هيئة التدريس بكليات الجامع، في تنظيم الندوات التوعوية عن تنظيم الأسرة والصحة الانجابية، والإرشاد الزراعي، بالإضافة إلى المشاركين في تنظيم الدورات التدريبية وورش العمل في المجالات المختلفة ضمن مبادرة صنايعية مصر.

وتسعى جامعة الزقازيق، لتنمية المجتمع والبيئة من خلال القطاعات المتعددة بها، خاصة القطاع المختص بتنمية شؤون البيئة، وإطلاق العديد من القوافل الطبية صوب القرى والنجوع في المحافظة، سواء قوافل طبية بشرية أو بيطرية.