فحص 947 حالة في قافلة طبية مجانية بالدقهلية
كتب:
آية حسنين
06:28 م | الجمعة 11 أغسطس 2023
إطلاق قافلة طبية بالدقهلية
كشف الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن تنظيم قافلة طبية تنشيطية داخل قرية أفنيش بإدارة نبروه بالدقهلية، للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة وغير سارية، وجرى توقيع الكشف على 947 حالة.
إطلاق قافلة طبية بالدقهلية
وأشار «مكين»، في بيان له أنه جرى عمل القافلة الطبية في محافظة الدقهلية بهدف تقديم خدمات طبية متميزة، وفقا لخطة الرعاية الأساسية بالمديرية بعمل قوافل محدودة بالقرى بالتنسيق مع الإدارات الصحية والشباب والرياضة ومجالس المدن.
تخصصات قافلة طبية
وأوضح وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن القافلة ضمن مجهودات وزارة الصحة لرفع المستوى الصحي والثقافي للمجتمع، وتضمنت تخصص الباطنة والأطفال والجلدية والعظام وطب الأسرة وجاء بيانها كالآتي:
268 حالة باطنة
135 حالة أطفال
72 حالة جلدية
66 حالة عظام
198 حالة طب أسرة
154 حالة مبادرات الصحة
54 تنظيم الأسرة والنسا
وأكد حرص المديرية على استمرار عمل القوافل الطبية بمختلف الأماكن بالأخص في القرى النائية، لتقديم الخدمات الطبية لضمان سلامة المواطنين في محافظة الدقهلية.