شروط التقديم لتدريب طلاب الفرقة الرابعة بالجامعات بالبنك الأهلي.. اضمن وظيفتك

أعلن البنك الأهلي المصري عبر الموقع الرسمي الخاص به عن برنامج لتدريب طلاب الفرقة الرابعة الراغبين في العمل في البنوك عند التخرج، الأمر الذي يتيح لهم فرصة الالتحاق بالبنك للعمل به فور الحصول على شهادة التخرج من الكلية الخاصة بهم.

وحدد البنك الأهلي المصري تفاصيل التدريب لطلاب الفرقة الرابعة، ونوضح من خلال هذا التقرير الشرط المطلوبة وكيفية التقديم على التدريب، وفق الموقع الرسمي للبنك، كالتالي:

الشروط المطلوبة

- أن يكون المتقدم للتدريب في البنك الأهلي من طلاب الجامعات المقيدين بالفرقة الرابعة.

- أن يكون المتقدم من طلاب إحدى الجامعات أو الكليات أو الأكاديميات المعادلة من المجلس الأعلى للجامعات.

- أن يكون من طلاب الكليات والتخصصات المطلوبة، والتي تتمثل في الآتي:

1- تجارة لأقسام «محاسبة، ضرائب، تمويل، تسويق، إدارة، تجارة خارجية.

2- إدارة أعمال لأقسام «بنوك، ائتمان، مالية، موارد بشرية، نظم ومعلومات إدارية، منشأة مالية، إدارة اعمال دولية، لوجستيات، تسويق».

3- اقتصاد وعلوم سياسية لأقسام «اقتصاد، إحصاء».

4 - تكنولوجيا المعلومات.

5- حاسبات ومعلومات.

6- هندسة حاسبات لأقسام «حاسبات، اتصالات».

7- حقوق.

- أن يكون التقديرات للسنوات الدراسية السابقة جيد جدا فأعلى.

- ألا يكون للمتقدم أقارب من الدرجة الأولى حتى الدرجة الثالثة نسب أو حتى الدرجة الثانية مصاهرة وفقا والجدول أدناه.

المستندات المطلوبة

- صورة من بطاقة الرقم القومي.

- إثبات قيد أو بيان نجاح مثبت فيه الفرقة الدراسية والتقدير العام عن الأعوام السابقة.

- مدة التدريب 3 أشهر شرط اجتياز الاختبارات والمقابلات.