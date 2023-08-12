ميناء دمياط يستقبل 10 آلاف طن قمح و1908 رؤوس ماشية

ذكر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، أنَّ الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 19 سفينة، بينما غادرت 17 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 42 سفينة، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 31823 طنًا تشمل 13139 طن يوريا و1705 طن رمل و2300 طن علف بنجر و356 طن كحول و1073 طن أسمنت و13250 طن بضائع متنوعة.

500 طن زيت طعام

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 35561 طنا، تشمل 7850 طن خردة و2119 طن خشب زان و2563 طن كسب فول صويا و1493 طن فول صويا و500 طن زيت طعام و1100 طن أبلاكاش و4885 طن ذرة و10445 طن قمح و4147 طن حديد و 1908 رأس ماشية «عجول تسمين» بإجمالي وزن 459 طنا.

عدد الحاويات الترانزيت

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 721 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 35 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2903 حاويات مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 163319 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 119260 طنًا.

غادر المينا 3 قطارات بحمولة إجمالية 3950 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وطنطا وبني سويف، وقطار بعد أن فرغ 25 حاوية 40 قدما قادمة من الإسكندرية، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 2809 شاحنات.