«السياحة والمصايف» تحذر من النزول بشواطئ العجمي وغرب الإسكندرية اليوم

حذرت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، المصطافين ورواد شواطئ غرب الإسكندرية والعجمي وصولاً للكيلو 62 غرب الإسكندرية من الارتفاع الشديد للأمواج والذي وصل إلى 3 أمتار مما يشكل خطورة أثناء السباحة.

وتابعت: جرى رفع الرايات الحمراء والسوداء على جميع شواطئ غرب الإسكندرية والتي يبلغ عددها 26 شاطئا بدءاً من شاطئ الدخيلة مرورًا بشواطئ البيطاش والهانوفيل وأبويوسف والنخيل وأبو تلات وحتى شاطئ سيدي كرير وبداية الساحل الشمالي.

رفع الرايات الحمراء

وقال الدكتور محمد عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية لـ«الوطن»، إنه جرى التنبيه بشدة على جميع مستأجري الشواطئ برفع الرايات الحمراء والسوداء حسب تحذيرات الأرصاد الجوية ومنع نزول المصطافين البحر نهائياً حرصاً على حياتهم كما تم التنبيه على مشرفي ومراقبي شواطئ غرب الإسكندرية بالتأكد من تنفيذ تعليمات الإدارة المركزية إلى جانب التأكد من وجود الغطاسين وعمال الإنقاذ والجيتس كي تحسباً لأي طوارئ وقد بلغت نسبة إشغال شواطئ العجمى وغرب الإسكندرية 20%.

ننفذ تعليمات السياحة

وقال حسام محمد أبو شامة مستأجر شاطئ النخيل، وصلتنا تعليمات الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الصباح الباكر وتم رفع الرايات الحمراء وانتشار الغطاسين وعمال الإنقاذ بطول الشاطئ لمنع نزول المصطافين ورواد الشاطئ حرصاً على سلامتهم نظراً للارتفاع الشديد للأمواج والذي قد يعرض حياتهم للخطر.

وأضاف حمادة ناصر العقاري مستأجر شاطئ شهر العسل بالعجمي وضعنا الرايات الحمراء وتم التنبيه على المصطافين بخطورة مياه البحر اليوم ويتم منعهم من النزول قدر الإمكان.