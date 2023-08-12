7 خدمات ومزايا من بنك مصر عن طريق WhatsApp.. «إنجزها من البيت»

يُتيح بنك مصر العديد من المزايا والخدمات البنكية التي يستطيع كل المواطنين وعملاء البنك الاستفادة بها وإنجازها من داخل المنزل ومن أي مكان عن طريق استخدام الهاتف المحمول والتطبيق الشهير WhatsApp، لذا تستعرض «الوطن» طريقة الاستفادة منها وأبرز الخدمات المقدمة من خلال هذه الطريقة.

أبرز المزايا المُقدمة من بنك مصر عن طريق الـWhatsApp

1- الاستعلام عن كل تفاصيل وأنواع كل من الشهادات، والودائع، إلى جانب معرفة أسعار العائد.

2- التعرف على قائمة المستندات المطلوبة من أجل الحصول على قرض أو بطاقة ائتمانية.

3- يمكن أيضاً من خلال هذه الخدمة حساب القرض، بالإضافة إلى قيمة القسط عن طريق آلة احتساب القروض «loan calculator».

4- المساعدة في الوصول إلى أقرب فرع أو ATM عن طريق مشاركة الموقع الحالي للمستخدم «share locations».

5- معرفة أيضاً رقم الـIBAN الخاص بالعميل.

6- معرفة أسعار صرف العملات الأجنبية.

7- التعرف على كل العروض التي يُقدمها بنك مصر.

ويستطيع الجميع الاستفادة من الخدمات والمزايا التي يقدمها بنك مصر، من خلال تطبيق WhatsApp عن طريق رقم 0020219888، وسوف يتمّ الرد الآلي من خلال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، سواء باللغة العربية أو الإنجليزية.