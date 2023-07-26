تعرف على تفاصيل الشهادات الدولارية الجديدة.. بدأ طرحها اليوم

بدأ بنكا مصر والأهلي، في بيع وربط الشهادات الدولارية الجديدة التي تم الإعلان عنها أمس، وذلك بداية من تعاملات اليوم، حيث جرى استقبال العملاء الراغبين في شرائها بفروع البنكين على مستوى الجمهورية.

وقد أعلن بنكا الأهلي ومصر، عن إصدار شهادات ادخارية جديدة بالدولار الأمريكي لمدة ثلاث سنوات، وذلك بهدف جذب المهتمين بالخدمات البنكية، وتقديم العروض الادخارية الجديدة.

وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية أبرز المعلومات عن الشهادات الدولارية الجديدة من البنك الأهلي المصري وبنك مصر، وأسعار العائد وموعد الحصول عليه.

الشهادة الدولارية الجديدة من البنك الأهلي المصري

أعلن البنك الأهلي المصري، طرح إمكانية شراء الشهادات الجديدة اعتبارا من اليوم في كافة فروع البنك، ويوفر البنك نوعين من الشهادات الدولارية وهما:

1- الشهادة الدولارية «الأهلي بلس»:

- مدة الشهادة 3 سنوات.

- سعر عائد سنوي 7%.

- يصرف العائد بذات العملة بشكل ربع سنوي.

- يمكن الاقتراض بضمان الشهادة حتى 50% من قيمتها بالجنيه المصري لأغراض استثمارية، وبحد أقصى يصل إلى 10 ملايين جنيه وبسعر عائد قدره 2.25 % أقل من سعر إقراض البنك المركزي.

- فئات الشهادات تبلغ 1000 دولار أمريكي ومضاعفاتها.

2- الشهادة الدولارية الثانية «الأهلي فورا»:

- مدة الشهادة 3 سنوات.

- سعر عائد سنوي 9%.

- العائد يصرف مقدما بالمعادل بالجنيه المصري عن الفترة كلها بواقع 27% من قيمة الشهادة، عن إجمالي مدة الشهادة.

- لا يجوز الاقتراض بضمانها.

- تسترد الشهادة في تاريخ الاستحقاق بذات عملة الدولار الأمريكي.

- فئات الشهادات تبلغ 1000 دولار أمريكي ومضاعفاتها.

فئات الشهادات الدولارية بالبنك الأهلي

ويحتسب العائد اعتبارا من يوم العمل التالي ليوم الشراء، ويمكن استرداد الشهادات بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء وفقا للقواعد المعمول بها، وجدول الاسترداد المعلن عنه.

الشهادات الدولارية من بنك مصر

يتيح البنك نوعين من الشهادات الدولارية، وهما:

1- شهادة القمة

- عائد 9% سنويا.

- شهادة اسمية تصدر للمصريين والأجانب.

- يُصرف العائد مقدما للثلاث سنوات (27%) تراكمي بالجنيه المصري.

2- شهادة إيليت

- عائد 7% سنويا.

- شهادة أسمية تصدر للمصريين والأجانب.

- يتم صرف العائد ربع سنوي بالدولار الأمريكي.

كما يمكن للمصريين والأجانب شراء الشهادتين بفئة 1000 دولار أمريكي ومضاعفاتها.