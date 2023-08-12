تفاصيل أسعار العائد على ودائع بنك مصر.. تعرف عليها

يبحث كثير من المواطنين، عن التفاصيل الكاملة لأسعار العائد على ودائع بنك مصر، والتي كشف عنها مؤخرًا ومن بينها الودائع التي يصرف عائدها في نهاية المدة، إذ أن الوديعة تبدأ من مدة أسبوع حتى 7 سنوات.

وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية التفاصيل الكاملة لأسعار العائد بالجنيه المصري على ودائع بنك مصر والمميزات التي يمنحها البنك للمودع.

ودائع لمدة 7 أيام وأقل من 15 يومًا

من 1000 جنيه إلى مليون جنيه عائد 5.375%.

من مليون إلى 2 مليون جنيه عائد 5.50%.

من 2 مليون إلى 5 ملايين جنيه عائد 5.625%.

أكثرمن 5 ملايين إلى 10 ملايين جنيه عائد 5.75%.

ودائع لمدة 15 يومًا وأقل من شهر

من 1000 جنيه إلى مليون جنيه عائد 5.875%.

من مليون إلى 2 مليون جنيه عائد 6.00%.

من 2 مليون إلى 5 ملايين جنيه عائد 6.125%.

أكثرمن 5 ملايين إلى 10 ملايين جنيه عائد 6.25%.

ودائع لمدة شهر وأقل من شهرين

من 500 جنيه إلى مليون جنيه عائد 6.875%.

من مليون إلى 2 مليون جنيه عائد 7.00%.

من 2 مليون إلى 5 ملايين جنيه عائد 7.125%.

أكثرمن 5 ملايين إلى 10 ملايين جنيه عائد 7.25%.

ودائع لمدة شهرين وأقل من 3 أشهر

من 500 جنيه إلى مليون جنيه عائد 6.875%.

من مليون إلى 2 مليون جنيه عائد 7.00%.

من 2 مليون إلى 5 ملايين جنيه عائد 7.125%.

أكثر من 5 ملايين إلى 10 ملايين جنيه عائد 7.25%.

ودائع لمدة 3 أشهر وأقل من 6 أشهر

من 500 جنيه إلى مليون جنيه عائد 6.625%.

من مليون إلى 2 مليون جنيه عائد 6.75%.

من 2 مليون إلى 5 ملايين جنيه عائد 6.875%.

أكثر من 5 ملايين إلى 10 ملايين جنيه عائد 7.00%.

ودائع لمدة 6 أشهر وأقل من سنة

من 500 جنيه إلى مليون جنيه عائد 6.375%.

من مليون إلى 2 مليون جنيه عائد 6.50%.

من 2 مليون إلى 5 ملايين جنيه عائد 6.625%.

أكثرمن 5 ملايين إلى 10 ملايين جنيه عائد 6.75%.

ودائع لمدة سنة وأقل من سنتين

من 500 جنيه إلى مليون جنيه عائد 6.625%.

من مليون إلى 2 مليون جنيه عائد 6.75%.

من 2 مليون إلى 5 ملايين جنيه عائد 6.875%.

أكثرمن 5 ملايين إلى 10 ملايين جنيه عائد 7.00%.

ودائع لمدة سنتين وأقل من 3 سنوات

من 500 جنيه إلى مليون جنيه عائد 8.125%.

من مليون إلى 2 مليون جنيه عائد 8.25%.

من 2 مليون إلى 5 ملايين جنيه عائد 8.375%.

أكثرمن 5 ملايين إلى 10 ملايين جنيه عائد 8.50%.

ودائع لمدة 3 سنوات وأقل من 5 سنوات

من 500 جنيه إلى مليون جنيه عائد 8.125%.

من مليون إلى 2 مليون جنيه عائد 8.25%.

من 2 مليون إلى 5 ملايين جنيه عائد 8.375%.

أكثرمن 5 ملايين إلى 10 ملايين جنيه عائد 8.50%.

ودائع لمدة 5 سنوات وأقل من 7 سنوات

من 500 جنيه إلى مليون جنيه عائد 8.125%.

من مليون إلى 2 مليون جنيه عائد 8.25%.

من 2 مليون إلى 5 ملايين جنيه عائد 8.375%.

أكثرمن 5 ملايين إلى 10 ملايين جنيه عائد 8.50%.

ودائع لمدة 7 سنوات فأكثر

من 500 جنيه إلى مليون جنيه عائد 8.125%.

من مليون إلى 2 مليون جنيه عائد 8.25%.

من 2 مليون إلى 5 ملايين جنيه عائد 8.375%.

أكثرمن 5 ملايين إلى 10 ملايين جنيه عائد 8.50%.

مميزات ودائع بنك مصر

- يمكن استرداد الوديعة كلها في أي وقت قبل تاريخ الاستحقاق وفقًا لمعدل الاسترداد الخاص بالبنك.

- يمكن الاقتراض بضمان الودائع وفقاً لقواعد البنك.

- إمكانية اصدار بطاقة ائتمانية بضمان الوديعة وفقاً بقواعد البنك.

- عند استحقاق الوديعة يتم قيد العائد بالحساب الجاري أو حساب التوفير أو تعليته على أصل الوديعة، حسب رغبة العميل.