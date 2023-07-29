«طاقة النواب»: كلمة السيسي بقمة بطرسبرج أكدت ثوابت مصر تجاه القضايا الدولية

أكد حسام عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أهمية كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة الروسية الأفريقية، بمدينة سان بطرسبرج، والتي تأتي في ظروف دولية بالغة التعقيد والأهمية، في إطار استمرار الآثار السلبية للحرب الروسية على أوكرانيا، والتي تسببت في أضرار بالغة للدول الأفريقية.

زيادة حجم الشراكة والتعاون المشترك

وقال رئيس لجنة الطاقة لـ«الوطن»، أن القمة الروسية الأفريقية تسهم في زيادة حجم الشراكة والتعاون المشترك بين روسيا والدول الأفريقية وتعزيز التعاون بين الطرفين في كل المجالات، خاصة الاقتصادية، فى ظل تفاقم استمرار آثار الأزمة الروسية الأفريقية.

الالتزام بميثاق الأمم المتحدة

وأشاد رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب بتأكيدات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته بالقمة على الحفاظ على الثوابت المصرية والدولية، بالتأكيد على سيادة الدول، والالتزام بميثاق الأمم المتحدة والقانون، وأهمية الحلول السياسية للأزمات، وصياغة حلول مستدامة بدلا من الصراعات والتحديات القائمة والاستقطاب، والتي خلّفا آثارا على الدول الأفريقية، خاصة في الأمن الغذائي وسلاسل الإمداد،.

وأوضح أن الرئيس السيسي في كلمته بالقمة الأفريقية كان واضحا، خاصة في قضية الحبوب، حيث طالب مباشرة بضرورة الوصول إلى حل توافقي بشأن اتفاقية تصدير الحبوب، حيث تعد الدول الأفريقية هي الخاسر الأكبر والأكثر تضررا من فشل اتفاق الحبوب وتوقف سلاسل الإمداد والارتفاع الكبير في الأسعار العالمية.

وقال «عوض الله»، إن الرئيس أكد أن الدول الأفريقية ذات سيادة وإرادة مستلقة وفاعلة تنشد السلم والأمن، وتسعى لتحقيق مصالح شعوبها ومواجهة الأزمات التي تهدد شعوبها.