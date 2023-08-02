 «طاقة النواب»: تفعيل استراتيجية الطاقة يحل مشاكل الكهرباء وآثار «النينو»

أكد حسام عوض الله رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب إن زيادة نسبة الطاقة المتجددة من الشمس والرياح والتوسع في المحطات المنتجة للكهرباء يمثل الحل الأمل لمواجهة آثار ظاهرة النينو إحدى آثار التغيرات المناخية والتي أثرت على استهلاك الكهرباء والمنتجات الزراعية والغذائية في مصر والعالم.

سرعة تفعيل الاستراتيجية الوطنية للطاقة

وطالب «عوض الله» في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم، الحكومة بسرعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة لسرعة إحلال الطاقة الجديدة والمتجددة وفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لوزراء البترول والكهرباء، لزيادة الاعتماد في إنتاج الكهرباء على الطاقة الجديدة والمتجددة، خاصةً طاقة الرياح والطاقة الشمسية بالتعاون والشراكات و الخبرات الأجنبية وذلك لمواجهة الأحمال الزائدة والاثار الناتجة عن ظاهرة النينو التي أدت لارتفاع درجات الحرارة في العالم نتيجة للتغيرات المناخية.

الطاقة المتجددة تصل 42% بحلول 2035

وقال إن استراتيجية مصر للطاقة المتكاملة والمستدامة تهدف للوصول إلى نسبة 42% للطاقة المتجددة من مزيج الطاقة الكهربائية في مصر بحلول عام 2035، والنسبة الحالية تتجاوز 11%.

وأضاف أن الاستراتيجية المصرية لمواجهة أزمة الطاقة تعتمد على دور الطاقة المتجددة لتنويع مصادر الإمداد واستخدام أحدث التكنولوجيا في هذا السبيل بالتعاون مع شركات عالمية كبرى، وذلك في إطار الاستراتيجية المصرية وكذلك المشروعات والاتفاقيات التي وقعتها مصر خلال قمة المناخ cop27 التي عقدت بشرم الشيخ نوفمبر من العام الماضي، ما يستوجب سرعة تنفيذ المشروعات.

أزمة الاحمال مؤقتة

وأشار إلى أن أزمة الأحمال في الكهرباء مؤقتة نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وأن ظاهرة النينو ضربت العالم ولم تؤثر على الطاقة والكهرباء فقط وإنما أثرت على المنتجات الزراعية والغذائية في العديد من دول العالم.