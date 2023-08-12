إعدام أغذية منتهية الصلاحية وتحرير 37 محضرا في مركز سمسطا ببني سويف

حرر مكتب مراقبة الأغذية بإدارة سمسطا الصحة جنوب غرب محافظة بني سويف، 37 محضرا لمنشآت غذائية، ما بين مطاعم ومحلات تجارية وغذائية، لعدم حمل شهادات صحية للعاملين، وعدم الالتزام بالإشتراطات الغذائية.

مراقبة المنشآت الغذائية في بني سويف

جاء ذلك خلال الحملة التي شنها مكتب مراقبة الأغذية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، والدكتورة أمنية أحمد حسن مدير الطب الوقائي، بتكثيف الرقابة على أماكن عرض وبيع وتصنيع السلع الغذائية.

وتمكنت مكتب مراقبة الأغذية بالإدارة الصحية في سمسطا جنوب بني سويف، من شن حملة في مدينة سمسطا وتوابعها، تابعت 19 منشأة غذائية، وجرى إعدام حوالي 50 كيلو زيوت وأغذية مختلفة مجهولة المصدر، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

تحرير 37 محضر جنحة صحية

كما تمكنت الحملة من تحرير 37 محضر جنحة صحية، عبارة عن 23 محضرا بالقرار رقم 97 لعدم حملة شهادة صحية للعاملين بالمنشأة الغذائية يفيد الخلو من الأمراض، كذلك 14 محضر جنحة بالقرار 96 بعدم استيفاء الاشتراطات الصحية.

ووجه الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة في محافظة بني سويف، بتكثيف أعمال الرقابة والمتابعة أولًا بأول للأسواق والمنشأت الغذائية بزمام المحافظة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، مع إعدام الأغذية الفاسدة والتصدي لكافة محاولات الغش.