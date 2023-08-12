أرخص كليات الطب في الجامعات الأهلية والخاصة لطلاب الثانوية العامة

كشفت مختلف الجامعات الخاصة والأهلية عن مصاريف الدراسة بها بالأخص داخل كلية الطب، ويترقب طلاب الثانوية العامة معرفة أرخص كليات الطب في الجامعات الأهلية والخاصة، من أجل الالتحاق بها خاصة بعد بدء التقديم الإلكتروني للجامعات الخاصة والأهلية.

أرخص كليات الطب بالجامعات الخاصة والأهلية

وحددت الجامعات في بيان لها مختلف أسعار كليات الطب بها سواء الجامعات الأهلية أو الخاصة وجاءت أرخص كليات الطب كالآتي:

- كلية الطب والجراحة بجامعة بني سويف الأهلية: 85 ألف جنيه

- كلية الطب والجراحة بجامعة أسيوط الأهلية 90 ألف جنيه

- كلية الطب والجراحة بجامعة جنوب الوادي 90 ألف جنيه

- كلية الطب بجامعة المنصورة الجديدة ب 105 ألف جنيه

- كلية الطب بجامعة المنصورة الأهلية ب 110 ألف جنيه

- كلية الطب بجامعة الإسماعيلية الأهلية ب 115 ألف جنيه

- كلية الطب بجامعة بنها ب 120 ألف جنيه

- كلية الطب بجامعة الجلالة ب 120 ألف جنيه

- كلية الطب بجامعة الجامعة الحديثة MTI 2023 ب 129 ألف جنيه، والترم الواحد بـ 64 ألفا و950 جنيها

- كلية الطب بجامعة 6 أكتوبر بـ 140 ألف جنيه

- كلية الطب بجامعة الإسكندرية الأهلية بـ 145 ألف جنيه

- كلية الطب بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بـ 155 ألف جنيه

أوراق التقديم لكلية الطب بالجامعات الخاصة والأهلية

وحددت الجامعات اوراق معينة لتقديم طلاب الثانوية العامة بكلية الطب بالجامعات الخاصة والأهلية وهي:

- شهادة إتمام للثانوية العامة

- شهادة ميلاد للطالب وصورة منها

- صورة بطاقة الرقم القومي للطالب

- صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر

- صور شخصية

- نموذج 6 جند للطلاب الذكور

- بطاقة الترشيح