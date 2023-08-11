اعرف أقل مجموع لدخول كلية الطب بالجامعات المصرية في المحافظات

بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة والبدء في أعمال مكتب التنسيق، يسعى الطلاب وأولياء الأمور لمعرفة الكليات التي تقبل أقل مجاميع، وتحديدا أقل مجموع لدخول كلية الطب بالجامعات المصرية في المحافظات.

أقل مجموع لدخول كلية الطب بالجامعات المصرية في المحافظات

وهناك مؤشرات تدل على أقل مجموع لدخول كلية الطب بالجامعات المصرية في المحافظات، وفقا لنتائج مكتب التنسيق للعام الدراسي 2022 – 2023، وهو ما يعد مؤشرا للطلاب من ذوي المجاميع التي يتحير أصحبها في معرفة نتائج العام الحالي.

ووفقا لنتائج مكتب التنسيق الخاص بالثانوية العامة 2022، فإن هناك كليات طب التحق بها الطلاب، وكانت تسمح بأقل مجموع من قريناتها.

وكان الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أعلن خلال بدء المرحلة الأولى، الحدود الدنيا للقبول لكلية الطب البشرى والأسنان.

ارتفاع مجموع كلية الطب في حالة واحدة

ومن المتوقع إذا زادت نسبة الحاصلين على مجاميع مرتفعة بنتيجة الثانوية العامة 2023، أن ترتفع درجات دخول كلية الطب بالمحافظات، لكن مع انخفاض الدرجات من المتوقع، أن يقل مؤشر دخول كليات الطب عن العام الماضي.

وأعلن مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تنسيق كلية الطب 2022 المرحلة الأولى لكل الجامعات كالتالي:

طب الوادي الجديد: 372 درجة

طب أسوان 372 درجة

طب أسيوط: 373 درجة

طب المنيا: 373 درجة

طب الفيوم: 374 درجة

طب السويس: 374 درجة

طب قناة السويس بالإسماعيلية: 375 درجة

طب سوهاج: 375 درجة

طب جنوب الوادي: 376 درجة

طب بنها: 377 درجة

طب فاقوس: 378 درجة

طب أسنان المنصورة: 378 درجة

طب المنوفية بشبين الكوم: 378 درجة

طب عين شمس: 378 درجة

طب بورسعيد: 379 درجة

طب القاهرة: 380 درجة

طب طنطا: 381 درجة

طب كفر الشيخ: 381 درجة

طب الإسكندرية: 382 درجة

طب الزقازيق: 382 درجة

طب المنصورة: 386 درجة

ووفقا لهذا الترتيب، يكون أقل مجموع لدخول كليات الطب في المحافظات: طب الوادي الجديد، وطب أسوان، وطب أسيوط، وطب المنيا، وطب الفيوم، وطب السويس، وطب قناة السويس بالإسماعيلية، وطب سوهاج، وطب جنوب الوادي، وطب بنها، وطب فاقوس.