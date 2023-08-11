اعرف أقل مجموع لدخول كلية الطب بالجامعات المصرية في المحافظات
كتب:
حمدي عبد الله
11:04 م | الجمعة 11 أغسطس 2023
كلية الطب
بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة والبدء في أعمال مكتب التنسيق، يسعى الطلاب وأولياء الأمور لمعرفة الكليات التي تقبل أقل مجاميع، وتحديدا أقل مجموع لدخول كلية الطب بالجامعات المصرية في المحافظات.
أقل مجموع لدخول كلية الطب بالجامعات المصرية في المحافظات
وهناك مؤشرات تدل على أقل مجموع لدخول كلية الطب بالجامعات المصرية في المحافظات، وفقا لنتائج مكتب التنسيق للعام الدراسي 2022 – 2023، وهو ما يعد مؤشرا للطلاب من ذوي المجاميع التي يتحير أصحبها في معرفة نتائج العام الحالي.
ووفقا لنتائج مكتب التنسيق الخاص بالثانوية العامة 2022، فإن هناك كليات طب التحق بها الطلاب، وكانت تسمح بأقل مجموع من قريناتها.
وكان الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أعلن خلال بدء المرحلة الأولى، الحدود الدنيا للقبول لكلية الطب البشرى والأسنان.
ارتفاع مجموع كلية الطب في حالة واحدة
ومن المتوقع إذا زادت نسبة الحاصلين على مجاميع مرتفعة بنتيجة الثانوية العامة 2023، أن ترتفع درجات دخول كلية الطب بالمحافظات، لكن مع انخفاض الدرجات من المتوقع، أن يقل مؤشر دخول كليات الطب عن العام الماضي.
وأعلن مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تنسيق كلية الطب 2022 المرحلة الأولى لكل الجامعات كالتالي:
طب الوادي الجديد: 372 درجة
طب أسوان 372 درجة
طب أسيوط: 373 درجة
طب المنيا: 373 درجة
طب الفيوم: 374 درجة
طب السويس: 374 درجة
طب قناة السويس بالإسماعيلية: 375 درجة
طب سوهاج: 375 درجة
طب جنوب الوادي: 376 درجة
طب بنها: 377 درجة
طب فاقوس: 378 درجة
طب أسنان المنصورة: 378 درجة
طب المنوفية بشبين الكوم: 378 درجة
طب عين شمس: 378 درجة
طب بورسعيد: 379 درجة
طب القاهرة: 380 درجة
طب طنطا: 381 درجة
طب كفر الشيخ: 381 درجة
طب الإسكندرية: 382 درجة
طب الزقازيق: 382 درجة
طب المنصورة: 386 درجة
ووفقا لهذا الترتيب، يكون أقل مجموع لدخول كليات الطب في المحافظات: طب الوادي الجديد، وطب أسوان، وطب أسيوط، وطب المنيا، وطب الفيوم، وطب السويس، وطب قناة السويس بالإسماعيلية، وطب سوهاج، وطب جنوب الوادي، وطب بنها، وطب فاقوس.