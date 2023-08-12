خبير سياحي: ضرورة الترويج لمهرجان العلمين 2024 في الأسواق الخارجية من الآن

أكد المستشار السياحي عبد الحكيم النهري، وعضو غرفة المنشآت الفندقية بمطروح سابقا، أن مدينة العلمين الجديدة تجذب فئات وشرائح سياحية متعددة، أبرزها فئة «سياحة رجال الأعمال» ذوي الإنفاق العالي لمتابعة أعمالهم وأشغالهم بالمدينة، خاصة أن بها عددا من الأنشطة والمشاريع الاقتصادية والتجارية الأخرى، بجانب أنشطة القطاع السياحي مؤكدا ضرورة تطوير الفنادق لتقديم الخدمات التي تحتاجها هذه الفئة.

فعاليات مهرجان العلمين تجذب فئات جديدة

وشدد «النهري»، خلال لقاءه ببرنامج «المجلة السياحية»، بقناة النيل للأخبار، على أن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة والمقامة تحت شعار «العالم علمين» جذبت قطاعا كبيرا من السياحة الداخلية للمدينة، مطالبا بزيادة التسويق الخارجي للمهرجان، خاصة في منطقة الخليج، وأن يتم التبكير في الدعاية للدورة المقبلة من المهرجان في 2024، بالأسواق السياحية الخارجية، وأن يخرج التسويق للمهرجان من الإطار المحلي للعالمي بشكل أوسع.

الصحراء أصبحت واجهة سياحية

وأشاد «النهري» بالطفرة السياحية والعمرانية بمدينة العلمين الجديدة، والتي حدثت في مدة زمنية قصيرة، والتي تعد نقلة حضارية ونوعية بالساحل الشمالي، إذ لم يكن أحد يتخيل أن تتحول هذه الأرض التي كانت منذ سنوات قليلة صحراء إلى واجهة سياحية عالمية جديدة على مدار العام في الساحل الشمالي لمصر.

وأضاف، أن مدينة العلمين الجديدة تشهد مشروعات وأبراج بطرز متميزة تم إقامتها في فترة قصيرة، مما يمثل إنجازا غير مسبوق، مشيرا إلى أن الدولة تبذل مجهودا كبيرا لتحقيق الاستغلال الأمثل من منطقة الساحل الشمالي.

وأضاف المستشار السياحي، أن العلمين الجديدة مدينة واعدة، وتتمتع بمقومات فريدة، تجعلها منطقة جذب سياحية لا تضاهيها أي مدينة تطل على البحر المتوسط، إلا أنها تتطلب إقامة المزيد من المنشآت الفندقية والسياحية في هذه المنطقة، مؤكدا ضرورة نقل التجربة المصرية المتميزة في الاستغلال السياحي بالبحر الأحمر الى ساحل البحر الأبيض المتوسط.

وأشار إلى ضرورة التوعية بأهمية قطاع السياحة لتنشيط الاقتصاد القومي، من خلال الإكثار من البرامج السياحية في القنوات التلفزيونية، وأيضا زيادة جرعات المناهج المختصة بزيادة الوعي السياحي في التعليم المدرسي، فضلا عن ضرورة تطوير الكوادر البشرية بقطاع السياحة.

وأضاف، أن الدولة أنشأت بنية تحتية من طرق ومترو ومحطات قطارات تستطيع أن توفر حرية الحركة للسائح بالمدن، وأيضا أن يتجول في المناطق السياحية.