توقعات بارتفاع أسعار الذهب العالمية بنسبة 26% في 2024

تشير العديد من التقارير العالمية، إلى توقعات بارتفاع أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق في عام 2024، على خلفية انخفاض أسعار الفائدة، ومخاوف الركود التي تلوح في الأفق، التي ترفع مكانة الذهب كملاذ آمن، وفق موقع «إنفيستينج».

توقعات بارتفاع الأسعار إلى 2500 دولار للأوقية

وكانت أسعار الذهب، سجلت أعلى مستوى قياسي لها في أغسطس 2020 عند 2072.5 دولار للأوقية، ويشير عدد من المحللين إلى مستهدف سعري يبلغ 2500 دولار بحلول نهاية العام المقبل، أي يرتفع لأعلى بنسبة 26% تقريبًا من المستويات الحالية.

وأشار المحللون إلى أنه في عام 2024، سنرى الذهب عند 2500 دولار للأوقية، حيث إن أي نوع من خطوات الركود ستكون إيجابية بالنسبة للذهب، ومن المتوقع أن يحدث ضعف في الاقتصاد الصيني والأميركي، الذي بدوره سيؤثر على أسعار الذهب.

وأوضح التقرير أن الذهب يجب أن يُتداول على ارتفاع عالمي، عندما تتوقف أسعار الفائدة عن الارتفاع ويتراجع الدولار، وهو ممن المقرر له أن يحدث خلال بداية العام المقبل 2024.

اتجاه البنوك المركزية إلى الذهب بدلا من الدولار

وتتجه العديد من البنوك المركزية في الأسواق الناشئة لعدم الاعتماد على الدولار، واستخدام الذهب كبديل، للتحوط في حالة فرض أي عقوبات غربية أخرى، كما ورد أن دول «البريكس» أي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، تتطلع أيضًا إلى الابتعاد عن الدولار الأمريكي إلى عملة جديدة مدعومة بالذهب.