مصرع عامل غرقا في نهر النيل بالبحيرة

لقي عامل مصرعه غرقاً في نهر النيل بمركز شبراخيت بمحافظة البحيرة، ونُقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى شبراخيت العام، تحت تصرف النيابة العامة، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

غرق عامل في البحيرة

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطاراً من مأمور مركز شرطة شبراخيت، يفيد استقبال المستشفى جثة عامل إثر غرقه في نهر النيل بنطاق دائرة شرطة المركز، وحُفظت الجثة تحت تصرف النيابة، وحُرر المحضر اللازم.

انتشال الجثة

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وتم الدفع بعدد من قوات الإنقاذ النهري، واُنتشلت الجثة، وتبين أنها لعامل يدعى ضياء الدين عبدالعزيز عنتر، 35 سنة، مقيم بشبراخيت.