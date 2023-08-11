تعيين 7 أعضاء بمجلس إدارة الغرفة التجارية في بني سويف

قرر المهندس أحمد سمير صالح وزير الصناعة والتجارة تعين 7 أعضاء جدد بالغرفة التجارية في محافظة بني سويف، للفترة من 2023 حتى 2027، بالقرار رقم 272 لسنة 2023، الخاص بتعيين العدد المقرر من أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة بني سويف، لاستكمالًا للمنتخبين.

أسماء المعينين في الغرفة التجارية ببني سويف.

ووفقاً لقرار وزير الصناعة والتجارة على الموقع الرسمي للوزارة، فإن الأعضاء المعينين بالغرفة التجارية بمحافظة بني سويف هم :-

الحسين محمد علي براني، على مصطفى على زايد، مزيان نادر ظريف وهبة، نهى خالد قايد الحميلي نائبة سابقة، وطلعت سعد عبد المنعم محمود، ووائل محمد يوسف محمد، ومحمد علي محمد حسن.

أسماء الفائزين بعضوية الغرفة التجارية في بني سويف

وكانت انتخابات الغرفة التجارية في محافظة بني سويف، أسفرت عن فوز كلًا من محمد دهشان، إسلام أبو دولة، عصام هريدي، حسن جعفر، أحمد حسن، يحيى فوزي، ووليد حامد، بعد منافسة بين 12 مرشحًا.

ومن المقرر أن يقوم مجلس إدارة الغرفة التجارية بإعادة انتخاب رئيس للغرفة وأمين للصندوق ونائبا لرئيس الغرفة.