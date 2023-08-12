ضبط 600 كيلو دقيق مدعم قبل تسليمها لمعلف حيوانات بالشرقية 

تمكن جهاز حماية المستهلك من ضبط 600 كيلو دقيق قبل تسليمها لمعلف حيوانات، كما جرى ضبط سلع مجهولة المصدر خلال عدة حملات في محافظة الشرقية.

حملات رقابية على الأسواق والمخازن والمنشآت الغذائية

وشن جهاز حماية المستهلك بمحافظة الشرقية عدة حملات رقابية على الأسواق والمخازن والمنشآت الغذائية والمطاعم ومحال بيع الأدوية البيطرية بمراكز ومدن المحافظة بالاشتراك مع هيئة الرقابة الإدارية ومديريتي التموين والطب البيطري ومباحث التموين ومديرية الصحة والعلاج الحر وإدارة التفتيش الصيدلي والرقابة الإدارية وشؤون البيئة.

ضبط سيارة محملة بدقيق بلدي مدعم

أسفرت الحملات عن تحرير محضر ضد سائق سيارة نصف نقل لحيازته 12 شيكارة دقيق بلدي مدعم لتوصيله إلى أحد المعالف الحيوانية بإجمالي 600 كيلوجرام.

وجرى تحرير محضر ضد صاحب مخزن سلع غذائية لحيازة سلع مجهولة المصدر وجرى التحفظ على 50 كرتونة شاي وزن العبوة ربع كيلوجرام، وتحرير محضر ضد صاحب مدشة لتصنيع الأعلاف لحيازة سلع مجهولة المصدر والتحفظ على 200 شيكارة بوردة بلاط وزن الواحدة 30 كيلوجراما.

وجرى تحرير محضر ضد صاحب محل لحيازة سلع مجهولة المصدر والتحفظ على 50 «باكتة عصير».

وقام الجهاز بتحرير 85 محضرا لمحلات تجارية بسبب عدم الإعلان عن الأسعار، و59 محضرا لبيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي، و88 محضرا ضد مطاعم لعدم وجود شهادة صحية.