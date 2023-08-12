المشدد 3 سنوات للمتهم بسرقة سيدة بالزاوية الحمراء

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، عاطل لإدانته بسرقة حقيبة يد من إحدى السيدات بدائرة قسم شرطة الزاوية بمحافظة القاهرة، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وإلزامه المصاريف الجنائية.

سرقة بأسلوب الخطف

وجاء في أوراق القضية، قيام المتهم «عاطل» بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء بمحافظة القاهرة، بسرقة حقيبة يد من إحدى السيدات بدائرة القسم مستخدمًا في ارتكاب الواقعة أسلوب الخطف وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضافت أوراق القضية، أنَّ المتهم أثناء تواجده في دائرة القسم وسير المجني عليها على قدميها استغل قيادته دراجة بخارية وخطف منها حقيبة اليد الخاصة بها والتي كان بداخلها مشغولات ذهبية ومبلغ مالي وهاتف محمول وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

بداية الواقعة.. بلاغ

البداية كانت بتلقي قسم شرطة الزاوية الحمراء، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، يفيد قيام المتهم بخطف حقيبة يد من إحدى السيدات بدائرة القسم.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ وتم فحص كاميرات المراقبة التي كشفت عن هوية المتهم، وتم القبض عليه بعد إعداد عدد من الأمنية الثابتة والمتنقلة له، وتحرر المحضر اللازم وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية والتي أمرت بإحالة المتهم لمحكمة الجنايات المختصة التي أصدرت حكمها المتقدم.