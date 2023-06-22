جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الدور الثاني 2023 في 3 محافظات

ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظات المختلفة للدور الأول، بنسب نجاح مختلفة بكل محافظة ليستعد الطلاب الذين لم يحالفهم الحظ بالدور الأول لاختبارات الدور الثاني بالشهادة الإعدادية بعدة محافظات، حيث تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية للدور الثاني فى المحافظات بشهر يوليو مابين النصف الأول والنصف الثاني من الشهر.

امتحانات الشهادة الإعدادية للدور الثاني

تنشر «الوطن» جدول امتحانات الشهادة الإعدادية للدور الثانى للمحافظات وفقا لمديريات التربية والتعليم بالمحافظات وهى،

تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية للصف الثالث بمحافظة مطروح بداية من 15 حتى 19 يوليو المقبل.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية الدور الثاني بالإسماعيلية

كشف الدكتور محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية عن جدول امتحانات الدور الثاني 2023 بالشهادة الإعدادية

- السبت 29 يوليو، بعقد امتحان اللغة العربية والخط والإملاء ومادة التربية الدينية.

- يوم الأحد 30 يوليو يعقد امتحان مادة الدراسات.

- يوم الاثنين 31 يوليو يعقد امتحان مادة الجبر والإحصاء والكومبيوتر.

- الثلاثاء الموافق 1 أغسطس امتحان مادة اللغة الإنجليزية.

- الأربعاء 2 أغسطس، امتحان مادة الهندسة والتربية الفنية.

- على أن تختتم الامتحانات يوم الخميس 3 أغسطس بامتحان مادة العلوم.

جدول امتحانات الدور الثالث الشهادة الإعدادية بسوهاج

وأعلن الدكتور ياسر محمود وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي:.

- يوم السبت 15 يوليو،مادة الرياضيات خلال ساعة ونصف، والتربية الفنية خلال ساعة ونصف.

- يوم الأحد 16 يوليو، مادة اللغة العربية خلال ساعتين، مادة الخط العربي خلال ساعة.

- الاثنين 17 يوليو، مادة العلوم خلال ساعة ونصف، مادة التربية الدينية خلال ساعة ونصف.

- الثلاثاء 18 يوليو، مادة الدراسات الاجتماعية خلال ساعة ونصف.

- الأربعاء 19 يوليو، مادة اللغة الأجنبية خلال ساعة ونصف.