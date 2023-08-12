السجن عام لسائق ميكروباص دهس طفلة في الشرابية

عاقبت محكمة الجنح بالقاهرة، سائق ميكروباص، لإدانته بدهس طفلة أثناء سيرها بالطريق العام، بدائرة قسم شرطة الشرابية، بالسجن لمدة عام واحد، وإلزامه المصاريف الجنائية.

دهس طفلة

وجاء في أوراق القضية، قيام المتهم «سائق ميكروباص» بدهس طفلة، 13 عامًا، بدائرة قسم شرطة الشرابية بمحافظة القاهرة، وذلك على النحو المبين بالأوراق.

اصطدام سيارة بالمجني عليها

وكانت إحدى المستشفيات بدائرة قسم شرطة الشرابية، استقبلت طفلة تبلغ من العمر 13 عامًا في حالة خطرة، إثر إصطدام سيارة ميكروباص بها، ولقيت مصرعها أثناء محاولة إسعافها.

وبالانتقال إلى مكان البلاغ، تبين أن الطفلة أثناء عبورها الطريق اصطدم بها سائق السيارة، ما أسفر عن إصابتها التي أودت بحياتها، وبتقنين الإجراءات تم القبض على المتهم، وحُرر المحضر اللازم، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق، والتي أمرت بإحالته للمحاكمة.