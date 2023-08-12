رئيس شعبة المستوردين أول المُعينين بمجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية

أصدر المهندس أحمد سمير، وزير الصناعة والتجارة، القرار رقم 272 لسنة 2023، بتعيين عماد قناوي رئيس شعبة المستوردين، عضواً بمجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة للدورة 2023- 2027، وجاء «قناوي» على رأس قائمة المُعينين بالغرفة.

إسهامات اقتصادية عديدة

وعماد قناوي، له عدد من الإسهامات الاقتصادية، والتقدم بحلول جذرية لعدد من الملفات الاقتصادية المهمة، وشارك خلال جلسات الحوار الوطني ممثلا عن غرفة القاهرة التجارية وعن شعبة المستوردين.

وقال «قناوي»، أنه سيسعى جاهدا خلال الفترة المقبلة للتصدي للمشكلات التي تواجه التجار والمنتسبين لغرفة القاهرة التجارية، وسكون هناك أولوية لعقد الورش التدريبية، وكذلك التواصل المستمر مع الشعب النوعية ودعوة المسؤولين للنقاش مع التجار داخل الغرفة التجارية بالقاهرة لحل المشكلات التي تواجه التجار.

تعيين 11 عضوا

وشمل القرار تعيين 11 عضوا، وهم عماد محمود قناوي السيد، وإبراهيم فؤاد علي المغربي، وشادي صلاح أحمد الكومي، وأحمد عبدالحميد عبدالسلام، وعبدالفتاح المحجوب صالح، وطارق مصطفى كمال السلاب، وهاني السيد الرواس، وأمير نادر رياض، وأحمد محمد الوسيمي، وأحمد محمد النجار، ونجلاء عبدالمنعم نعيم.

ودعا وزير التجارة والصناعة لانعقاد مجالس إدارات الغرف التجارية بكل محافظات الجمهورية في موعد غايته الثلاثاء 15 أغسطس، كما أصدر قرارا رقم 273 لسنة 2023 بدعوة مجالس إدارات الغرف التجارية فى المحافظات للانعقاد لانتخاب هيئات مكاتبها للدورة الانتخابية 2023-2027 في موعد غايته الثلاثاء 15 أغسطس 2023.