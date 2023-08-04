شروط الانضمام والانسحاب من «التحالف الوطني».. اعرفها

نظم قانون التحالف الوطني عددًا من الأمور ومن أبرزها مسألتا الانضمام إلى التحالف والانسحاب منه، ونستعرض خلال التقرير التالي شروط الانضمام والانسحاب من التحالف.

الانضمام إلى التحالف الوطني

جاءت أبرز شروط الانضمام إلى التحالف الوطني بحسب مواد قانون التحالف الوطني وتحديدا لما ورد في المادتين 5 و6 أن يكون الانضمام للتحالف نابعًا من رغبة المؤسسة، ولا بد من إعلان تلك الرغبة من خلال الموافقة على الدعوة الموجهة إليها بالانضمام، كما أن تلك الجهة لها كامل الحرية في الانسحاب من التحالف إذا شاءت.

وذكرت المادة رقم 5 من مشروع قانون التحالف الوطني، أنّ من حق الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة التى ترغب في الانضمام إلى التحالف الاستثناء من أحكام القوانين والقرارات المنظمة لشؤون تلك الأشخاص الاعتبارية؛ لضمان مشروعية انضمام تلك الكيانات إلى التحالف، خاصة غير الخاضعة لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، والتي تسري عليها قوانين ولوائح خاصة.

الانسحاب من التحالف الوطني

أما المادة رقم 6 من قانون التحالف الوطني الجديد، نظمت ضوابط الانسحاب من التحالف، إذ يُخطر الكيان الذي يرغب في الانسحاب التحالف بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو أي وسيلة من وسائل الاتصال المختلفة، والحرص على ألا يُخل ذلك بحق التحالف في المطالبة بما قد يكون مستحق عليه من أموال، كما أتاح مشروع قانون التحالف الوطني للعضو المنسحب، إمكانية الرجوع عن هذا القرار، بشرط أن يكون ذلك خلال 15 يومًا فقط من تاريخ إخطار التحالف بقرار الانسحاب.