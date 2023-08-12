مصاريف كليتي الاقتصاد والحاسبات والمعلومات في الجامعات الأهلية والأوراق المطلوبة

يتطلع طلاب الثانوية العامة إلي معرفة مصاريف كليتي الاقتصاد والحاسبات والمعلومات في الجامعات الأهلية، بمختلف المحافظات، إذ توجد في العديد من الجامعات الأهلية، منها المنصورة الأهلية والإسكندرية الأهلية.

مصاريف كليات الاقتصاد والحاسبات بالجامعات الأهلية

حددت الجامعات الأهلية في بيان لها، مصاريف كليات الاقتصاد والحاسبات والمعلومات في الجامعات الأهلية المختلفة وهي:

- المنصورة الأهلية: كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية 30 ألف جنيه

- جامعة بنها الأهلية: كلية الاقتصاد وإدارة الأعمال 45 ألف جنيه.

- جامعة جنوب الوادي الأهلية: كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي 40 ألف جنيه في السنة الواحدة.

- جامعة الجلالة الأهلية: هندسة الحاسبات 69 ألف جنيه.

- جامعة أسيوط الأهلية: كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي 40 ألف جنيه.

- جامعة بنها الأهلية: كلية علوم الحاسب 55 ألف جنيه.

- جامعة الإسكندرية الأهلية: كلية هندسة الحاسبات والاتصالات 85 ألف جنيه.

كلية الأنظمة الذكية: 60 ألف جنيه

كلية المحاسبة ونظم المعلومات: 50 ألف جنيه

الأوراق المطلوبة للتقديم للجامعات الأهلية

حددت الجامعات الأهلية في بيان، الأوراق اللازمة للتقديم إلى كلية الاقتصاد والحاسبات والمعلومات في الجامعات الأهلية كالتالي:

- شهادة الثانوية العامة

- شهادة ميلاد للطالب

- صورة لبطاقة الرقم القومي للطالب

- صورة لبطاقة الرقم القومي لولي الأمر

- صور شخصية للطالب

- بطاقة الترشيح الخاصة بالتنسيق

- نموذج 6 جند للطلاب للذكور