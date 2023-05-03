قصر بكنجهام: حفل تتويج الملك تشارلز سينعش الاقتصاد بأكثر من مليار جنيه إسترلينى

تتأهب السلطات البريطانية، وتجرى استعدادتها على قدم وساق، لخروج حفل تتويج الملك تشارلز بما يليق بالمملكة المتحدة، ومن المقرر عقد حفل تتويج الملك تشارلز السبت المقبل، وتشير التوقعات إلى أن الحفل سينعش الاقتصاد البريطاني ،وقال قصر بكنجهام إنّ الحفل سيكون أكثر الفعاليات التي شهدتها بريطانيا فخامة منذ أكثر من جيل.

ويقام حفل تتويج الملك تشارلز برفقة قرينته كاميلا في كنيسة وستمنستر آبي في لندن، في حدث تاريخي تعود أصوله إلى ما يقرب من ألف عام، وسيشارك فيه آلاف من أفراد الجيش في موكب يمتد لمسافة ميل عبر وسط لندن.

حفل تتويج الملك تشارلز

وقال الإيرل مارشال إدوارد فيتزالان- هوارد دوق نورفولك، أكبر نبلاء إنجلترا، «هذه لحظة فخر يشهدها تاريخنا الوطني».

وقال قصر بكنجهام، إنّ هناك تقارير تفيد بأنه من المتوقع أن يتدفق أكثر من مليار جنيه إسترليني إلى الاقتصاد البريطانى، فيما شكك المنتقدون في تكلفة التتويج الباهظ، في الوقت الذى يواجه الجمهور أزمة في تكاليف المعيشة، وفقا لشبكة «رويترز».

ومن المقرر أن يشارك في حفل تتويج الملك تشارلز حوالي 7 آلاف فرد من القوات المسلحة مع أكثر من 4 آلاف فرد يضمون فرقة الموسيقى العسكرية، يشاركون في موكب من الدير إلى قصر باكنجهام، حيث سيتم تكريم الملك والملكة المتوجين حديثًا في الحدائق.

كما أقر قصر باكنجهام، أن الاحتفالات ستكون مختلفة نوعا ما عن خدمة الملكة إليزابيث قبل سبعة عقود، مما يعكس العصور المختلفة.

قصر باكنجهام: احتفالات التتويج ستكون مختلفة عن السابق

وسيحضر حفل تتويج الأمير تشارلز، 2300 ضيف فقط في وستمنستر آبي مقابل 8 آلاف شخص شاهدوا تتويج الملكة إليزابيث عام 1953، على الرغم من أن 100 رئيس دولة سيظلون حاضرين، وسيكون أقصر من ذلك بكثير، وأشار المتحدث باسم قصر باكنجهام إلى أن الاحتفالات تمثل دفعة اقتصادية هائلة للأمة.