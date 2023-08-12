وكيل «تعليم الوادي الجديد» يكشف تفاصيل اختبارات القبول بمدارس المتفوقين

أعلن المهندس سيد عبد العزيز وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، إجراء أول أيام اختبارات قبول للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية المتقدمين للالتحاق بمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا «stem» وذلك من خلال التنسيق مع إدارة التطوير التكنولوجي بالمديرية، إذ تجرى الاختبارات للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية إلكترونياً بمقر ديوان عام مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

توفير الاحتياجات اللازمة لإجراء اختبارات مدارس المتفوقين

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، أنه جرى تجهيز القاعات بكافة الاحتياجات اللازمة لعقد الاختبارات وسط أجواء من الهدوء لسير أعمال الامتحانات بكل يسر وسهولة وحال وجود أي عقبات أو مشكلات يتم تذليلها بشكل فوري.

مواد اختبارات القبول بمدارس المتفوقين

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، أن اختبارات القبول تضمنت مادة الرياضيات، مادة العلوم، مادة اللغة الإنجليزية، اختبار الذكاء العالمي IQ، متمنيا أن يحظى عدد كبير من أبناء محافظة الوادي الجديد دخول مدارس المتفوقين على مستوى الجمهورية ليكون لدينا نوابغ علمية فريدة من نوعها قادرة على مواكبة سوق العمل وخدمة أنفسهم ومجتمعهم.