موعد عقد اختبار مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بأسوان

أعلنت مديرية التربية والتعليم بأسوان، عن إجراء الاختبارات الإلكترونية للطلاب المتقدمين لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا «STEM» ومدارس المتفوقين بنين بعين شمس للعام الدراسي 2023/2024.

موعد اختبارات مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بأسوان

وستبدأ الاختبارات الإلكترونية لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا في أيام السبت 12 أغسطس، والأحد، والثلاثاء 15 من الشهر ذاته بينما ستقام اختبارات مدارس المتفوقين بنين بعين شمس يوم الأربعاء 16 أغسطس الجاري.

وتقام الاختبارات في قاعة اختبارات مركز التطوير التكنولوجي بديوان المديرية على فترتين، وفق الجدول الزمني المحدد بالكشوف المرسلة للطلاب المتقدمين.

وأكدت المديرية على ضرورة التزام جميع الطلاب بالمواعيد المحددة، مع حمل إخطار الامتحان وصورة شهادة الميلاد الخاصة بكل طالب.

جامعة أسوان تفتح باب التسجيل للدراسات العليا

وفي سياق آخر، أعلن الدكتور حسن أمين الشقطي عميد كلية التجارة بجامعة أسوان، عن فتح الباب لتسجيل دبلومات الدراسات العليا في مجال الإدارة والموارد البشرية، بهدف خدمة المجتمع الأسواني برعاية الدكتور أيمن عثمان، رئيس الجامعة.

وأشار عميد كلية التجارة بأسوان في بيان اليوم إلى أن عملية استقبال الرغبات من قبل الطلاب الدارسين لبرامج الدبلومات ضمن الدراسات العليا في الكلية مازال جارية.