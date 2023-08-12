رضا البحراوي لـ«الوطن» بعد حفله بمهرجان العلمين: «حب الناس نعمة من ربنا»

أحيا المطرب الشعبي رضا البحراوي، حفلا غنائيا كبيرا أمس، في مهرجان العلمين الجديدة، بحضور عدد كبير من الجمهور، الذين تفاعلوا مع كل أغانيه.

رضا البحراوي يتحدث عن حب الناس له

وحرص الجمهور، أن يهتف باسم رضا البحراوي، قبل صعوده على خشبة مسرح العلمين، وهو ما علق عليه المطرب، قائلا في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «الحمدلله حب الناس دا نعمة من ربنا وبفضل دعاء ورضا والدي ووالدتي، ويارب دايما أفضل قد ثقة الناس فيا، وأقدر أسعدهم دايما».

حفل رضا البحراوي بمهرجان العلمين

وصعد رضا البحراوي، على مسرح مهرجان العلمين، مقدما عددا من الأغنيات الشعبية القديمة، من بينها أغنية للفنان الشعبي الراحل حسن الأسمر، وقدّم عددا من أهم وأبرز أغنياته التي تحتوي على جمل وحكم شعبية، منها أغنية «جت ع البايظ» التي اشتهرت بجملة «اللي حكالك عني وانت صدقته جه حكالي عنك بس أنا هزأته»، ثم قدم أغنية «صاحبك ده من بختك»، التي اشتهرت بحكمة «الرزق مش قرشين الجدعنة رزقين.. ياما عملنا فلوس والآخرة راحت فين».