انخفاض أسعار الذهب بالتعاملات المسائية.. تراجع في عيار 21

شهدت أسعار الذهب في مصر خلال بداية التعاملات المسائية اليوم السبت، انخفاضًا، مقارنةً بأسعار المعدن الأصفر في بداية التعاملات الصباحية، إذ انخفض عيار 21 حوالي 50 جنيها في بداية التعاملات ليصل إلى 2330 جنيها للجرام، بدلا من سعر 2380 جنيها صباحا، كما سجل عيار 24 نحو 2663 جنيها للجرام، بدلا من 2720 جنيهًا للجرام.

أسعار الذهب اليوم في مصر

توضح «الوطن»، أسعار الذهب اليوم في مصر وفق آخر تحديث للأسعار في محلات الصاغة خلال التعاملات المسائية.

سعر جرام الذهب عيار 24

جاء الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً، الذي يستخدم في صناعة السبائك الذهبية بـ 2663 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجلت أسعار الذهب اليوم في مصر 2330 جنيها للجرام عيار 21، وهو الأكثر مبيعًا والمستخدم في صناعة الجنيه الذهب.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 عند آخر تحديث 1997جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ومن بين أسعار الذهب اليوم في مصر، جاء الجنيه الذهب بـ18 ألفًا و640 جنيها.

أسعار الذهب العالمي

سجلت أسعار الذهب العالمية الأداء الأسوأ عالميا منذ 7 أسابيع، مع استمرار انخفاضها للأسبوع الثالث على التوالي، في ظل ارتفاع الدولار الأمريكي، واستقرار عوائد السندات الحكومية، بعدما فشلت بيانات التضخم الأمريكية في تغيير أوضاع السوق.