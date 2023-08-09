شريف سعيد: كتبت رواية «عسل السنيورة» في 4 سنوات.. واستعنت بمصادر من فرنسا

وقع الكاتب والمخرج شريف سعيد رئيس قناة الوثائقية، روايته «عسل السنيورة»، الصادرة عن دار الشروق، في مقر مبنى قنصلية بمنطقة وسط البلد، اليوم، وأدار المناقشة الإعلامي الدكتور محمد عبده بدوي، وسط حضور العديد من القراء والكتاب والصحفيين والشخصيات العامة.

رواية عسل السنيورة تحمل طابعا تاريخيا مميزا

وقال رئيس قناة الوثائقية إن رواية عسل السنيورة تحمل طابعا تاريخيا مميزا، إذ أن أحداث الرواية مبنية على أحداث حقيقية وتعود إلى زمن الحملة الفرنسية، وتدور أحداثها عن الزوجة العذراء «جوليا».

الاستعانة بمصادر من فرنسا

وأضاف «سعيد» لـ«الوطن»، أنه عكف على كتابة الراوية لمدة 4 سنوات، إذ واجه العديد من الصعوبات أثناء كتابة الرواية ومن ضمنها الحصول على المصادر التاريخية، مضيفا: «استعنت بمصادر في راويتي عسل السنيورة لم تكن موجودة في الدول العربية بالكامل، وجئت ببعض المصارد من فرنسا».

وأكد أنه سعيد بتوقيع روايته مع دار الشروق للنشر، مشددا على أن النجاح الحقيقي للرواية هو قراءة الناس لها، لأن الرواية ملك لكل من يقرأها، متابعًا: «أشعر بسعادة كبيرة، وأتمنى أن تكون الرواية عند حسن ظن القاريء، وتسعدني كل الآراء».