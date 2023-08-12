شروط الالتحاق ببرنامج الأدوية والمستحضرات البيولوجية بالمنصورة

تمنح كلية الطب البيطري جامعة المنصورة بكالوريوس في العلوم الطبية البيطرية في برنامج الأدوية والمستحضرات البيولوجية، والتي من أهدافها إعداد كوادر بيطرية ذات مهارة عالية وتقنيات ومتميزة في مجال تركيب وتسويق الدواء واللقاحات والأمصال البطيرية، وتأهيل خريج متميز ذو كفاءة عالية ورائدة من خلال التدريب الميداني بمصانع وشركات الأدوية البيطيرية.

الشروط المطلوبة للالتحاق برنامج الأدوية والمستحضرات البيولوجية بالمنصورة

تستعرض «الوطن» لقرائها وللطلاب الراغبين في الاللتحاق ببرنامج الأدوية والمستحضرات البيولوجية بكيلة الطب البيطري في جامعة المنصورة أهم الشروط المطلوبة للحاق بالبرنامج وفقا للموقع الرسمي للكلية:

1- أن يكون الطالب حاصلا على الشهادة الثانوية العامة أو مايعادلها والمقبولين بكلية الطب البيطري عن طريق مكتب التنسيق.

2- يجوز التحويل من البرنامج العادي أو البرامج الأخرى خلال السنة الدراسية الأولى والثانية.

المستندات المطلوبة للالتحاق ببرنامج الأدوية والمستحضرات البيولوجية في جامعة المنصورة.

تكون مدة الدراسة في البرنامج 5 سنوات وتعتمد في دراستها على نظام الساعات المعتمدة وتكون الدراسة باللغة الإنجليزية ومن أهم المستندات المطلوبة للحاق ببرنامج الأدوية والمستحضرات البيولوجية كالآتي:

1- شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

2- نموذج طلب الالتحاق بالبرنامج.

3- شهادة الميلاد وعدد 6 صور حديثة.

4- نموذج 6 جند للذكور الخاص بالتجنيد.

5- إيصال سداد المصروفات ادلراسية للمقررات الدراسية.