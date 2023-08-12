لطلاب علمي علوم.. أهم كليات تنسيق الثانوية العامة 2023 بالمرحلة الأولى

ضمت قائمة الكليات التي تظهر بقائمة التنسيق لطلاب الثانوية العامة بتنسيق المرحلة الأولى العديد من الكليات بمختلف الجامعات المصرية للقسم الأدبي والعلمي بشعبتيه العلمية والرياضية.

يحدد الطلاب رغبتهم بالكلية التي يودون الالتحاق بها، عقب إعلان النسبة المؤية لتنسيق كل كلية، حيث تستهدف المرحلة الأولى لتنسيق الثانوية العامة 2023 بالقسم العلمي علوم الطلاب الحاصلين على 362 درجة فأكثر أي بنسبة مئوية 88.29 فأكثر، وإجمالي عددهم على مستوى الجمهورية 22304 طلاب.

كليات تنسيق الثانوية العامة مرحلة أولى

وتنشر «الوطن» أبرز كليات تنسيق الثانوية العامة 2023 المرحلة الأولى علمي علوم بالمحافظات، لمتابعيها في إطار خدماتها المتعددة على مدار الساعة وفقا لموقع التنسيق التابع لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث أتاحت قائمة للكليات المتاحة بالمرحلة الأولى وكان نصيب القسم العلمي بالثانوية العامة الشعبة العلمية كالتالي:

كليات الطب بكل الجامعات المصرية

كليات الصيدلة.

كليات العلاج الطبيعي.

كليات طب الأسنان.

كليات الطب البيطري.

كليات العلوم.

كليات التمريض.

كليات الزراعة الشعبة العلمية علوم.

المعهد الفني للتمريض.

المعهد الفني الصحي.

مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى بالثانوية العامة

جاء تنسيق العام الماضي الكليات المرحلة الأولى للقسم العلمي علوم كالتالي:

تنسيق كلية الطب جامعة القاهرة 92.92%

تنسيق كلية الطب جامعة دمياط 94.14%.

تنسيق كلية الطب جامعة أسيوط 92%.

تنسيق كلية الطب بجامعة عين شمس 92.68%

تنسيق كلية الطب بجامعة بنها 92.43%

تنسيق كلية العلاج الطبيعي بجامعة كفر الشيخ 91.21%.

تنسيق كلية الصيدلة جامعة سوهاج 90.97%

تنسيق كلية الصيدلة جامعة القاهرة 90.24%.

طب بيطري المنصورة 89%

طب بيطري عين شمس 88.53