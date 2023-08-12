إقالات وتجارب وتدريبات.. هل بدأ زعيم كوريا الشمالية التجهيز للحرب؟

أطلق زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، خلال الساعات القليلة الماضية، عدة تصريحات أثارت حالة من التوتر حول العالم، إذ دعا إلى مزيد من الاستعدادات لاحتمال الحرب، وزيادة إنتاج الأسلحة، وتكثيف التدريبات العسكرية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، كما جاءت الخطوة المفاجئة في إقالة رئيس الأركان، الجنرال باك سو إيل.

إقالة رئيس أركان الجيش في كوريا الشمالية

واستبدل كيم جونج أون رئيس الأركان، باك سو إيل، بالجنرال ري يونج جيل، خلال اجتماع للجنة العسكرية المركزية للحزب الحاكم، كما طلب «كيم» من مهندسي الصواريخ والمدفعية والأسلحة الأخرى، زيادة الإنتاج، بعد جولة تفقد خلالها عدداً من مصانع الأسلحة، حسبما ذكرت صحيفة «ذا جارديان» البريطانية في تقرير لها اليوم السبت.

استعدادات زعيم كوريا الشمالية للحرب

وأشارت الوكالة الكورية الشمالية إلى أن «الزعيم كيم»، أمر بتوسيع التدريبات العسكرية، للتأكد من أنها جاهزة للقتال في جميع الأوقات، ومن المقرر أن تنظم بيونج يانج عرضاً عسكرياً كبيراً لميليشيات مسلحة، يوم 9 سبتمبر المقبل، بمناسبة الذكرى الـ75 ليوم تأسيس الجمهورية، إذ تفتخر كوريا الشمالية بأنها تضم عدداً كبيراً من الميليشيات والقوات شبه العسكرية، التي تكمل قواتها النظامية.

وفي السياق ذاته، زار «كيم» العديد من مصانع الأسلحة الكبرى، بعد أقل من أسبوعين من عرض عسكري كبير، حضره كبار المسؤولين الأجانب من روسيا والصين.

من جهة أخرى، جاء اجتماع اللجنة العسكرية المركزية، برئاسة زعيم كوريا الشمالية، في الوقت الذي تستعد فيه كوريا الجنوبية وأمريكا لإجراء مناورات عسكرية كبيرة مشتركة، خلال الأيام المقبلة، والتي يعتبرها زعيم كوريا الشمالية بمثابة تمهيد لبدء الحرب.