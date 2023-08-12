مؤتمر صحفي بمهرجان العلمين غدا للكشف عن تفاصيل حفل «60 سنة دراما»

يعقد مساء غدا الأحد مؤتمر صحفي كبير بمدينة العلمين الجديدة، ضمن فعاليات الأسبوع الخامس من مهرجان العلمين الجديدة، للكشف عن حفل «60 سنة دراما» المقام تحت مسمى StarsCrapers Awards، والكشف عن تفاصيل الدورة الثانية من مهرجان أيام القاهرة للدراما.

المهرجان يقام ضمن مهرجان العلمين

يقام الحفل بحضور الفنان الدكتور يحيى الفخراني، رئيس مهرجان القاهرة للدراما، والدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، وملك العشيري، المدير العام العضو المنتدب لشركة كونسل ماسترز، والفنانة إلهام شاهين، عضو لجنة التحكيم.

مهرجان القاهرة للدراما يقدم مؤتمرا صحفيا

كانت الدورة الأولى من مهرجان القاهرة للدراما، انطلقت العام الماضي ووزعت جوائزها على عدد من الفنانين، حيث حصد الفنان أحمد أمين، جائزة أفضل فنان، والفنانة منة شلبي، جائزة أفضل فنانة، وحصد مسلسل «جزيرة غمام» جائزة أفضل مسلسل، كما كرم المهرجان نخبة من رموز الدراما المصرية، من بينهم أمل إبراهيم، وعبد الله مشرف، وناجي سعد، ونعيم عيسى، ومحمد فريد.