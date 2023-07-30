«الغرف التجارية» تكشف عن توقعاتها بشأن انخفاض أسعار الفراخ

توقعت شعبة الدواجن في الغرف التجارية، انخفاض أسعار الفراخ خلال الأسابيع المقبلة حال تراجع أسعار الأعلاف، حيث يصل سعر طن العلف حاليا لنحو 22 الف جنيه، في المقابل يجب أن يتراجع السعر إلى 18 ألف جنيه كي تنخفض أسعار الدواجن.

انخفاض أسعار الفراخ مرتبط بتراجع العلف

وقال الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية في القاهرة، إنّ انخفاض أسعار الفراخ ممكن حال تراجع أسعار الإعلاف، مشيرا إلى أنّ سعر الكيلو حاليا 55 جنيها تسليم أرض المزرعة، ويصل إلى المستهلك النهائي في حدود 65 جنيها حسب المنطقة التي يباع فيها.

انخفاض أسعار الفراخ

وتابع السيد، أنّ انخفاض أسعار الفراخ وارد، وقد تصل إلى 48 جنيها تسليم أرض المزرعة حال تراجع أسعار العلف لـ18 ألف جنيه للطن، مقابل 22 ألف جنيه حاليا، موضحا أنّ العلف أحد أهم عناصر الإنتاج في صناعة الدواجن.

انخفاض أسعار الفراخ خلال الفترة الماضية

وأكد السيد، أنّ أسعار الفراخ حاليا تراجعت بشكل كبير حيث يباع الكيلو تسليم أرض المزرعة في حدود 55 جنيها مقابل 67 جنيها قبل نحو أسبوعين تقريبا، موضحا أنّ السبب في تراجع الأسعار يرجع إلى موجة الحر التي شهدتها البلاد، والتي كان لها سبب رئيسي في قيام المربين ببيع القطيع خوفا عليهم من النفوق بسبب ارتفاع درجات الحرارة.