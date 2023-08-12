تقرير دولي: بنوك مركزية تتجه لشراء الذهب للتحوط وزيادة احتياطياتها

بعد ثلاثة أشهر متتالية من من تحقيق صافي مبيعات، عاودت العديد من البنوك المركزية، في مختلف أنحاء العالم، شراء الذهب مرة أخرى، منذ شهر يونيو الماضي، حيث قدرت الكمية التي تم شراؤها من قبل البنوك المركزية، 55 طناً من الذهب في يونيو، مع تحول البنك المركزي التركي من البيع إلى الشراء مرة أخرى، وفقاً لأحدث البيانات التي جمعها مجلس الذهب العالمي.

تركيا تخفض حيازاتها من الذهب 160 طناً

وعلى مدار الأشهر الثلاثة الماضية، خفضت تركيا حيازاتها من الذهب بمقدار 160 طناً، وفقاً لتقديرات مجلس الذهب العالمي، وجاء ذلك استجابة محددة لديناميكيات السوق المحلية، ولم يعكس على الأرجح تغييراً في استراتيجية الذهب طويلة الأجل للبنك المركزي التركي، وفي يونيو الماضي، عاد البنك المركزي التركي إلى الشراء مرة أخرى، ليضيف 11 طناً من الذهب إلى احتياطياته من المعدن الأصفر.

بنك الصين الشعبي أكبر المشترين للذهب

وكان بنك الصين الشعبي أكبر المشترين للذهب في شهر يونيو، حيث أضاف 21 طناً إلى احتياطياته من المعدن النفيس، وكان هذا هو الشهر الثامن على التوالي للشراء بالنسبة للبنك المركزي الصيني، منذ أن بدأت بكين في الإبلاغ رسمياً عن زيادات في نوفمبر 2022، ساعدت على نمو احتياطيات الذهب الصينية الرسمية بمقدار 165 طناً.

بنك بولندا الوطني يضيف 14 طناً من الذهب

وكذلك، كان بنك بولندا الوطني (NBP) من كبار مشتري الذهب في يونيو، حيث أضاف 14 طناً إلى ممتلكاته، وكان هذا هو الشهر الثالث على التوالي لشراء الذهب للبنك المركزي البولندي، منذ استئناف المشتريات في أبريل.

بنوك مركزية تتحول من بيع لشراء الذهب

وتحولت أوزبكستان من البيع إلى الشراء في يونيو، حيث أضافت 8 أطنان من الذهب إلى احتياطياتها، وكانت أوزبكستان، إلى جانب جارتها كازاخستان، من بين أبرز البائعين في الربع الأول من عام 2023، كما كان هناك عدد آخر من البنوك المركزية التي تحولت لشراء الذهب، منها جمهورية التشيك، بشراء 3 أطنان، وقطر بشراء 2 طن، والهند بطن واحد، وفرنسا بنحو 0.1 طن.

وفقًا لمسح احتياطي الذهب لعام 2023، الذي أصدره مجلس الذهب العالمي مؤخراً، تخطط 24% من البنوك المركزية لإضافة المزيد من الذهب إلى احتياطياتها في الأشهر الـ12 المقبلة، ويعتقد 71% من البنوك المركزية التي شملها الاستطلاع، أن المستوى الإجمالي للاحتياطيات العالمية سيرتفع في الأشهر الـ12 المقبلة.