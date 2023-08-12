تفاصيل 4 شهادات في البنوك المصرية بعائد يصل إلى 40%

رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة بداية من أغسطس الحالي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.75%.

وبعد رفع المركزي لأسعار الفائدة قرر عدد من البنوك تعديل بعض أسعار الفائدة على بعض المنتجات والشهادات الادخارية التابعة لها، وهو ما جعل الكثير من المواطنين يتساءلون عن أعلى أسعار الفائدة على الشهادات في البنوك عقب قرار المركزي المصري.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أبرز الشهادات في البنوك العاملة في مصر والأعلى من حيث سعر الفائدة.

شهادة البنك العربي الإفريقي 40%

- مدة الشهادة: 3 سنوات.

- العائد على الشهادة: 40% من إجمالي قيمة الشهادة مدفوعة مقدماً.

- دورية صرف العائد على شهادة الادخار: يصرف مقدمًا.

- الحد الأدنى لإصدار الشهادة: 5000 جنيه ومضاعفات 1000 جنيه مصري.

شهادة «اختيارك» من بنك التنمية الصناعية

-الحصول على سعر الفائدة عليها مقدمًا في ثاني يوم عمل للشراء.

- سعر فائدة 39%.

- شهادة الادخار لمدة 3 سنوات.

- يبدأ إصدار الشهادة بدءًا من 50 ألف جنيه.

شهادة بنك مصر ذات عائد مرتفع تحت مسمى «ابن مصر»:

- مدة الشهادة 3 سنوات.

- الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- عائد شهري بمعدل ثابت يتناقص سنوياً خلال فترة الشهادة.

- يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة.

- يمكن الاقتراض بضمان الشهادة.

- تأتي الشهادة بعائد متغير متناقص سنويا، حيث يحصل العميل علي فائدة 22% في السنة الأولى، ويحصل على 18% في السنة الثانية، ويحصل على 16% في السنة الثالثة.

الشهادة الثلاثية من بنك التعمير والإسكان تحت مسمي Luxury

- عائد ثابت بشكل سنوي أو شهري.

- لمدة 3 سنوات.

- فائدة 20% سنوياً أو 18.5% شهرياً.

- الحد الأدنى لشراء الشهادة 100 الف جنيه ومضاعفات الـ 1000 جنيه.

شهادات البنك الأهلي المصري استثمار «ب»

- لمدة 3 سنوات

- العائد على الشهادة: 14.5%.

- دورية صرف العائد: ربع سنوي.

- نوع الفائدة: ثابتة.

- الحد الأدنى لربط الشهادة: 500 جنيه.

- مدة الشهادة: 3 سنوات.